Zdjęcie: we Lwowie postawiono betonową rzeźbę „Totem” – mieszkańcy zareagowali

We Lwowie postawiono niezwykłą betonową rzeźbę w kształcie ogromnej głowy, zatytułowaną „Totem”, która wywołała burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Niektórzy użytkownicy próbują zrozumieć zamysł autora, inni krytykują dzieło i pytają, ile środków wydano na jego instalację.

Nowa instalacja została umieszczona w ramach Lwowskiego Tygodnia Rzeźby. Betonowa głowa stoi na skrzyżowaniu ulic Stepana Bandery i generała Czuprynki.

Jak wyjaśniono w radzie miejskiej, rzeźba odzwierciedla osobiste odczucia i refleksje jej autora. Stanowi ona część serii dzieł artystycznych, z których każde przekazuje określone obrazy, przeżycia lub stany emocjonalne.

Zgodnie z zamysłem twórcy „Totem” ma symbolizować duchowe pokrewieństwo ludzi oraz więź z własnym rodem. Dzieło wykonano w stylistyce archaicznej.

Po pojawieniu się w sieci zdjęć betonowej głowy wywiązała się ożywiona dyskusja. Część użytkowników odniosła się do dzieła krytycznie, zaznaczając, że budzi ono raczej niepokój i strach niż pozytywne emocje.

Niektórzy komentatorzy zasugerowali, że mieszkańcy miasta nie są jeszcze gotowi na przyjęcie takiej formy sztuki współczesnej.

„Najwyraźniej nie dojrzeliśmy jeszcze do takiej »sztuki wysokiej«” – napisał jeden z użytkowników.

Inni komentatorzy poddali w wątpliwość wartość artystyczną instalacji oraz jej dopasowanie do przestrzeni miejskiej.

„Duchowa więź ze społecznością” – to już przesada! Coś poszło nie tak. Być może „architekci” i „artyści” poszli w złym kierunku?! Ich „dzieła sztuki” zupełnie mi się nie podobają” – czytamy w jednym z komentarzy.

Inny użytkownik wyraził niezadowolenie z wyglądu nowych obiektów artystycznych w mieście:

„Biedny nasz Lwów. Wkrótce staniemy się stolicą ohydnych rzeźb”.

Jeszcze jeden komentator krótko podsumował swoje wrażenia: „Po prostu koszmar”.

Osobną falę dyskusji wywołała kwestia finansowania projektu. Użytkownicy zapytali, ile środków z budżetu miejskiego wydano na stworzenie i montaż rzeźby.

„Czy nikt nie poda, jaką kwotę przeznaczył na to budżet miasta?” – zapytał jeden z komentujących.

Inny użytkownik również zapytał o koszt dzieła sztuki: „Ile kosztowało Lwów takie «cudo»?”

W opublikowanym poście nie podano konkretnej kwoty wydatków na rzeźbę.

Nie mniej aktywnie użytkownicy dyskutowali o tym, do czego przypomina nowa instalacja. Ze względu na niezwykły kształt betonowej głowy komentujący proponowali różne skojarzenia — od fantastycznych stworzeń po postacie z filmów.

Jednym z najczęstszych porównań była odcięta głowa smoka.

„Wygląda jak odcięta głowa smoka” – pisali użytkownicy.

Inni dostrzegli w rzeźbie wizerunek rosyjskiego okupanta.

„Pierwsze, co przychodzi na myśl, patrząc na to «arcydzieło», to głowa orka” – zauważył jeden z komentujących.

Kolejna skojarzenie dotyczyło filmów fantasy. W szczególności użytkownicy porównali betonową głowę do skamieniałego trolla z filmu „Hobbit: Niezwykła podróż”.

„To przecież głowa skamieniałego trolla z filmu »Hobbit: Niezwykła podróż«” – napisał jeden z autorów komentarzy.

Wśród innych porównań znalazła się postać z filmu „Obcy”, a nawet asteroida.

„Głowa postaci z filmu »Obcy«” – przypuszczał jeden z użytkowników.

„A może to asteroida?” – zapytał inny.

Podczas dyskusji na temat lwowskiego „Totemu” użytkownicy przypomnieli sobie również popiersie Williama Szekspira, ustawione w Połtawie, które wcześniej wzbudziło zainteresowanie w sieciach społecznościowych i stało się przedmiotem licznych żartów oraz krytycznych komentarzy.

Jeden z komentujących ironicznie porównał obie prace artystyczne:

„To nie jest popiersie Szekspira! To «sztuka wysoka»! (Zły sarkazm!). Rzeźbią, bo potrafią!”

W ten sposób nowa rzeźba „Totem” stała się pretekstem do dyskusji na temat sztuki współczesnej w przestrzeni miejskiej. Podczas gdy jedni próbują dostrzec w niej symbol duchowego pokrewieństwa i pamięci rodowej, inni krytykują jej wygląd i domagają się wyjaśnienia kosztów projektu.

Informuje o tym Rada Miasta Lwowa.

Przypomnijmy, że na terenie starego cmentarza we Lwowie, w pobliżu ulic Mazepy i Topolnej, znaleziono trzy rzeźby Matki Bożej. Zniszczone figury mogą być dziełami znanego lwowskiego artysty. Zostaną one odrestaurowane przez studentów lwowskiej szkoły im. Trusza.

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