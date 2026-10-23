В Украине предлагают учредить День памяти гражданских жертв российской агрессии

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о введении на государственном уровне Дня памяти гражданских лиц, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины с 2014 года. В память о жертвах предлагается выбрать 16 марта — день удара российских войск по Мариупольскому драматическому театру в 2022 году.

Авторы законодательной инициативы предлагают сделать днем памяти 16 марта — дату, связанную с одним из самых трагических эпизодов полномасштабной войны.

В 2022 году российские войска сбросили авиабомбу на Мариупольский драматический театр, где от обстрелов укрывались сотни мирных жителей, в том числе дети. Перед зданием и позади него была большая надпись «Дети», которая должна была обозначить присутствие гражданского населения.

По мнению авторов проекта, трагедия в Мариуполе стала символом военных преступлений против мирных людей. Установление отдельного дня памяти должно объединить чествование гражданских жертв российской агрессии во всех украинских городах и селах.

В случае принятия документа Кабинет Министров Украины должен разработать план ежегодных государственных мероприятий, посвященных чествованию погибших гражданских лиц.

В то же время в проекте отмечается, что реализация постановления не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

16 марта 2022 года российские войска нанесли авиационный удар по зданию Мариупольского драматического театра, где укрывались мирные жители, пытавшиеся спастись от обстрелов.

По разным оценкам, под завалами погибли от 300 до более 600 гражданских лиц. Такие данные приводили, в частности, Мариупольский городской совет и международные расследования, в том числе материалы Associated Press (AP).

После разрушения театра его руководство и украинские власти подчеркивали необходимость создания на этом месте мемориала в честь погибших, а не развлекательного или пропагандистского заведения.

Установление Дня памяти гражданских жертв российской агрессии должно стать способом почтить память не только погибших в Мариуполе, но и всех мирных украинцев, которые лишились жизни в результате российского вторжения, начиная с 2014 года.

Напомним, 22 октября по новоюлианскому календарю Православная церковь Украины чтит память святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского. Он был проповедником II века, которого приравняли к апостолам за преданное миссионерское служение и многочисленные чудеса исцеления.

Октябрь 2026 года будет насыщен государственными, профессиональными и памятными датами. В течение месяца украинцы будут отмечать День защитников и защитниц Украины, День территориальной обороны, День украинского казачества, День ветерана, День украинской письменности и языка, День юриста, День работников образования и ряд других важных дат.

Читай нас в