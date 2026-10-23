В Україні пропонують запровадити День пам’яті цивільних жертв російської агресії

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У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про запровадження на державному рівні Дня пам’яті цивільних осіб, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України з 2014 року. Для вшанування жертв пропонують визначити 16 березня — день удару російських військ по Маріупольському драматичному театру у 2022 році.

Автори законодавчої ініціативи пропонують зробити днем пам’яті 16 березня — дату, пов’язану з одним із найтрагічніших епізодів повномасштабної війни.

У 2022 році російські війська скинули авіабомбу на Маріупольський драматичний театр, де від обстрілів ховалися сотні мирних жителів, зокрема діти. Перед будівлею та позаду неї був великий напис «Дети», який мав позначати присутність цивільного населення.

На думку авторів проєкту, трагедія в Маріуполі стала символом воєнних злочинів проти мирних людей. Запровадження окремого дня пам’яті має об’єднати вшанування цивільних жертв російської агресії в усіх українських містах і селах.

У разі ухвалення документа Кабінет Міністрів України має розробити план щорічних державних заходів, присвячених вшануванню загиблих цивільних осіб.

Водночас у проєкті зазначено, що реалізація постанови не потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету.

16 березня 2022 року російські війська завдали авіаційного удару по будівлі Маріупольського драматичного театру, де переховувалися мирні жителі, які намагалися врятуватися від обстрілів.

За різними оцінками, під завалами загинули від 300 до понад 600 цивільних осіб. Такі дані наводили, зокрема, Маріупольська міська рада та міжнародні розслідування, серед яких матеріали Associated Press (AP).

Після руйнування театру його керівництво та українська влада наголошували на необхідності створення на цьому місці меморіалу на честь загиблих, а не розважального чи пропагандистського закладу.

Запровадження Дня пам’яті цивільних жертв російської агресії має стати способом вшанувати не лише загиблих у Маріуполі, а й усіх мирних українців, які втратили життя внаслідок російського вторгнення, починаючи з 2014 року.

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