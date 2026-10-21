Директор департамента лицензирования НБУ Дарья Софина уволилась перед обысками и выехала из Украины — UA.News

Директор департамента лицензирования Национального банка Украины Дарья Софина уволилась с должности за двое суток до обысков НАБУ и выехала за границу. Об этом сообщает UA.News со ссылкой на собственные источники. По данным издания, Софина фигурирует в одном из эпизодов дела, связанного с государственным «Сенс Банком».

В то же время официального подтверждения информации об увольнении Софиной и её выезде за границу пока нет.

Источник: UA.News

Ранее народный депутат Ярослав Железняк предположил, что обыски НАБУ у главы НБУ Андрея Пишного могут касаться ситуации вокруг предприятия «Карпатнафтохим» и «Сенс Банка». По словам Железняка, в обоих эпизодах фигурирует Василий Веселый, которого депутат назвал «наблюдателем от Банковой». Он также сослался на показания бывшего председателя наблюдательного совета «Сенс Банка», согласно которым именно Пышный привел Веселого в банк.

НАБУ ранее подтвердило проведение обысков в помещении Нацбанка и по месту жительства одного из сотрудников. В бюро сообщили, что никого не задерживали и никому не объявляли о подозрении, а остальные детали не разглашают в интересах досудебного расследования.

Напомним, Пышный отрицал, что влиял на кадровые решения в «Сенс Банке».

Кроме того, в «Сенс Банке» также прошли обыски в рамках антикоррупционной спецоперации НАБУ и САП.

Кандидатуру бизнесмена Василия Веселого на работу в «Сенс Банке» рекомендовал председатель Национального банка Украины Андрей Пишный. По словам Шевки Аджунера, Пишный лично познакомил его с Веселым еще до начала процедуры собеседований.

Высший антикоррупционный суд назначил председателю правления «Сенс Банка» Алексею Ступаку меру пресечения в виде залога в размере 15 миллионов гривен, который необходимо внести в течение пяти дней. Прокуратура требовала 150 млн грн.

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