Руслан Кравченко задекларировал 1,3 млн зарплаты, его жена — в четыре раза больше

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко задекларировал 1,36 млн грн заработной платы за неполный 2026 год, тогда как доходы его супруги Александры превысили 5,4 млн грн. Сведения об имуществе, доходах и сбережениях супругов содержатся в декларации, поданной после увольнения.

В декларации Руслан Кравченко указал свою новую супругу Александру Кравченко, которая ранее носила фамилии Паровишник и Шовкопляс. Ей 35 лет. Она зарегистрирована как физическое лицо — предприниматель и специализируется на деятельности в сфере права.

Согласно декларации, с мая 2026 года Александра Кравченко арендует дом в селе Козин недалеко от Киева общей площадью 292,6 кв. м. Стоимость недвижимости составляет 22,8 млн грн. Также она арендует земельный участок площадью 0,1 га рядом с домом.

Сам Руслан Кравченко указал в декларации собственную квартиру в Киеве площадью 53,2 кв. м.

Супруга бывшего генпрокурора пользуется премиальным кроссовером Land Rover Range Rover Evoque 2020 года выпуска. Кроме того, в декларации указано, что она пользуется газовой электростанцией, принадлежащей частному сельскохозяйственному предприятию «Агрофирма «Свитанок».

За неполный 2026 год Руслан Кравченко задекларировал лишь 1,36 млн грн заработной платы.

Доходы его супруги были значительно выше. В частности, Александра Кравченко получила:

3,22 млн грн — от предпринимательской деятельности;

2,14 млн грн — от отчуждения недвижимого имущества;

116,7 тыс. грн — заработной платы в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого.

Кроме того, Александра Кравченко задекларировала зарплату от частного сельскохозяйственного предприятия «Агрофирма «Свитанок», однако сумму этого дохода не указала.

Согласно данным декларации, с 23 сентября 2026 года агрофирма находится в процессе прекращения деятельности. Её конечным бенефициарным владельцем является Андрей Засуха — сын Татьяны Засухи, народного депутата нескольких созывов.

В декларации также указаны денежные сбережения супругов.

Руслан Кравченко хранит:

120 тыс. грн на банковских счетах;

35 тыс. долларов наличными.

Александра Кравченко задекларировала:

307,5 тыс. грн на банковских счетах;

5,2 тыс. евро банковских сбережений;

29 тыс. долларов наличными.

Таким образом, согласно обнародованным данным, основная часть задекларированных доходов супругов за неполный 2026 год приходится на Александру Кравченко, которая получила средства от предпринимательской деятельности и продажи недвижимости.

Об этом сообщается в реестре деклараций.

Бывший генпрокурор Руслан Кравченко после выезда из Украины зарегистрировал основное место жительства в Вене. Однако, как выяснила «Украинская правда», в австрийском реестре указан адрес офиса компании, а не жилого помещения. Журналисты предполагают, что таким образом могло быть скрыто его фактическое место жительства в Австрии.

В Офисе генерального прокурора проводят внутреннее расследование обстоятельств зарубежной служебной командировки бывшего генпрокурора Руслана Кравченко.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 970/2026 о частичном изменении состава Совета национальной безопасности и обороны Украины. Согласно документу от 28 сентября, из состава СНБО исключен бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко.

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