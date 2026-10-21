В украинских реках не хватает воды, некоторые экосистемы находятся под угрозой

В первой половине октября ситуация на многих реках Украины оставалась сложной из-за низкого уровня воды. По оценке УкрГМЦ, в некоторых местах воды было настолько мало, что это создавало угрозу для функционирования речных экосистем.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, который оценил водный режим основных рек страны за первые 15 дней октября.

На каких реках зафиксировали наименьшее количество воды

По данным УкрГМЦ, водный режим многих рек составлял лишь 30–49 % от нормы. Такая ситуация наблюдалась, в частности, на отдельных участках Припяти, Десны, Горины, Тетерева, Ирши, Псла, Ворсклы, Самары, Удива, Стрыи, Тисы, Прута и Сирета. Также значительно уменьшился боковой приток воды в Днепровское и Каменское водохранилища.

На ряде рек показатели приблизились к критериям маловодья — 23–27% от нормы. Среди них Уборть, Стырь, Рось, Псел, Тетерев, Орель, Тиса, Южный Буг и его приток Синюха.

В то же время на отдельных водных объектах маловодье усиливалось. В частности, на Удае возле Прилук водный уровень составлял всего 8% от нормы, на Суле возле Ромнов — 9%, на Южном Буге возле Тростянчика — 6%, а на реке Уж вблизи Ужгорода — также 6%.

Показатели выше нормы зафиксировали лишь на Ингульце возле Кривого Рога, где водонаполнение составляло 423% от нормы. Близкой к норме она была на Северском Донце у Изюма, Горине у Ямполя и Псле вблизи Сум.

Где реки пересыхали

Особое беспокойство специалистов вызывает отсутствие стока воды. В течение первой половины октября это явление наблюдалось на десятках рек и их притоках.

В частности, сток отсутствовал на притоках Западного Буга — Рате, Свине, Солокии и Луге. Аналогичная ситуация была зафиксирована на верхнем участке Припяти и её притоках Выживке, Турии, Стоходе, Вырке и Смилке.

Также вода не текла на ряде притоков Среднего и Нижнего Днепра, в частности на Гуйве, Ирпене, Трубеже, Недре, Росаве, Супое, Вильшанке, Слипороде, Малой Терсе, Кильчене и Мокрой Суре. В верховьях Тетерева, Орилы и Самары также наблюдалось отсутствие стока.

Кроме того, пересыхание русел продолжалось на реках Серебрянка и Стугна — притоках Среднего Днепра.

Почему маловодье угрожает экосистемам

По оценке УкрГМЦ, на отдельных реках водный уровень опустился ниже показателей экологического расхода — минимального количества воды, необходимого для поддержания надлежащего состояния водной экосистемы.

В частности, на Южном Буге возле Тростянчика водный режим составлял 40% от значения экологического расхода, на Уже возле Ужгорода — 65%, на Днестре возле Залещиков — 76%. Значения ниже этого показателя также зафиксировали на Уборте, Западном Буге и украинском участке Дуная.

В гидрометцентре отмечают, что такая ситуация является критической для функционирования речных экосистем.

Регулярный мониторинг водности помогает оценивать риски гидрологической засухи. Эти показатели имеют значение не только для сохранения природы, но и для водоснабжения населения и работы отраслей экономики, зависимых от водных ресурсов.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

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