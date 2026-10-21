W ukraińskich rzekach brakuje wody, niektóre ekosystemy są zagrożone

W pierwszej połowie października sytuacja na wielu rzekach Ukrainy pozostawała trudna z powodu niskiego poziomu wody. Według szacunków Ukraińskiego Centrum Hydrometeorologicznego (UkrGMZ) w niektórych miejscach poziom wody był tak niski, że stanowiło to zagrożenie dla funkcjonowania ekosystemów rzecznych.

Informację tę podało Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne, które oceniło stan wodny głównych rzek kraju w pierwszych 15 dniach października.

Na których rzekach odnotowano najmniejszy poziom wody

Według danych Ukraińskiego Centrum Hydrometeorologicznego poziom wody w wielu rzekach wynosił zaledwie 30–49% normy. Sytuacja taka miała miejsce w szczególności na niektórych odcinkach rzek: Prypeci, Desny, Horyni, Teterewa, Irszy, Psla, Vorskli, Samary, Udów, Stryja, Tisy, Prutu i Siret. Znacznie zmniejszyły się również dopływy wody do zbiorników Dnieprowskiego i Kamiańskiego.

W przypadku szeregu rzek wskaźniki zbliżyły się do kryteriów niskiego stanu wody – 23–27% normy. Wśród nich znalazły się: Uborć, Styr, Ros, Psł, Teterów, Oril, Tisa, Bug Południowy oraz jego dopływ Sinyucha.

Jednocześnie na niektórych akwenach niski poziom wody nasilał się. W szczególności na rzece Uda w pobliżu Prułek poziom wody wynosił zaledwie 8% normy, na rzece Suła w pobliżu Romnów — 9%, na Południowym Bugiem w pobliżu Trostianczyka — 6%, a na rzece Uż w pobliżu Użhorodu — również 6%.

Wartości wyższe od normy odnotowano jedynie na Ingulcu w pobliżu Krywego Rogu, gdzie poziom wody wynosił 423% normy. Bliskie normy były na Siwerskim Dincie w pobliżu Izum, na Goryni w pobliżu Jampola oraz na Psli w pobliżu Sum.

Gdzie rzeki wysychały

Szczególne zaniepokojenie ekspertów budzi brak przepływu wody. W pierwszej połowie października zjawisko to obserwowano na dziesiątkach rzek i ich dopływach.

W szczególności brak przepływu odnotowano na dopływach Zachodniego Bugu — Ratach, Świnie, Solokii i Łudze. Podobną sytuację odnotowano w górnym biegu Prypeci oraz jej dopływach: Wyżewce, Turii, Stochodzie, Wirce i Smilce.

Woda nie płynęła również w szeregu dopływów Środkowego i Dolnego Dniepru, w szczególności w rzekach Guiwa, Irpin, Trubeż, Nedra, Rosawa, Supoja, Wilszanka, Sliporod, Mała Tersa, Kilczen i Mokra Sura. W górnym biegu rzek Teterew, Orila i Samara również odnotowano brak przepływu.

Ponadto wysychanie koryt trwało na rzekach Serebryanka i Stugna — dopływach Środkowego Dniepru.

Dlaczego niski poziom wody stanowi zagrożenie dla ekosystemów

Według szacunków Ukraińskiego Centrum Meteorologii i Klimatologii (UkrGMC) na niektórych rzekach poziom wody spadł poniżej wartości przepływu ekologicznego — minimalnej ilości wody niezbędnej do utrzymania właściwego stanu ekosystemu wodnego.

W szczególności na Południowym Bugie w pobliżu Trostianczyka poziom wody wynosił 40% wartości przepływu ekologicznego, na Użu w pobliżu Użhorodu — 65%, a na Dniestrze w pobliżu Zalischyków — 76%. Wartości niższe od tego wskaźnika odnotowano również na Uborcie, Zachodnim Bugie oraz na ukraińskim odcinku Dunaju.

W centrum hydrometeorologicznym podkreślają, że taka sytuacja jest krytyczna dla funkcjonowania ekosystemów rzecznych.

Regularne monitorowanie poziomu wody pomaga oceniać ryzyko suszy hydrologicznej. Wskaźniki te mają znaczenie nie tylko dla ochrony przyrody, ale także dla zaopatrzenia ludności w wodę oraz funkcjonowania gałęzi gospodarki zależnych od zasobów wodnych.

Źródło: Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne

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