乌克兰河流缺水，部分生态系统面临威胁

10月上半月，由于水位偏低，乌克兰多条河流的状况依然严峻。据乌克兰水文气象中心评估，部分地区水位过低，已对河流生态系统的正常运转构成威胁。

乌克兰水文气象中心通报了这一情况，该中心对10月前15天国内主要河流的水量进行了评估。

哪些河流的水位最低

据乌克兰水文气象中心数据显示，许多河流的流量仅为正常水平的30%至49%。 这种情况特别出现在普里皮亚季河、德斯纳河、戈里尼河、特特列瓦河、伊尔沙河、普斯拉河、沃尔斯克拉河、萨马拉河、乌迪夫河、斯特里亚河、蒂萨河、普鲁特河和西雷特河的某些河段。 此外，流入第聂伯罗水库和卡缅斯克水库的支流径流量也显著减少。

部分河流的水位已接近低水位标准——仅为正常水位的23%至27%。其中包括乌博尔特河、斯蒂尔河、罗斯河、普塞尔河、特特列夫河、奥里尔河、蒂萨河、南布格河及其支流西纽哈河。

与此同时，部分水域的低水位状况进一步加剧。 具体而言，普里卢基附近的乌达伊河水量仅为正常水平的8%，罗姆尼附近的苏利河为9%，特罗斯坦奇克附近的南布格河为6%， 乌日河在乌日戈罗德附近的流量也仅为标准的6%。

仅在克里沃罗格附近的因古尔茨河记录到高于标准的水位，其水量为标准的423%。 伊久姆附近的西维尔斯基·丁卡河、亚姆波尔附近的戈里纳河以及苏姆附近的普斯利河的水位则接近标准值。

哪些河流已干涸

专家们特别担忧的是河流流量为零的现象。在10月上半月，数十条河流及其支流都出现了这一现象。

特别是，西布格河的支流——拉蒂河、斯维尼河、索洛基亚河和卢吉河——均未出现径流。 普里皮亚季河上游及其支流维日夫卡、图里亚、斯托霍德、维尔卡和斯米尔卡也出现了类似情况。

此外，中、下第聂伯河的一系列支流也未见流水，包括古伊维河、伊尔佩尼河、特鲁贝日河、内德里河、罗萨维河、苏波伊河、维尔尚采河、斯利波罗迪河、小特尔西河、基尔琴河和莫克里亚·苏里河。 特特列夫河、奥里利河和萨马拉河的上游也未见水流。

此外，作为中游第聂伯河支流的塞雷布良卡河和斯图格纳河，其河床持续干涸。

为何水位过低会威胁生态系统

据乌克兰国家气象中心评估，部分河流的水量已降至生态流量以下——即维持水生生态系统正常状态所需的最低水量。

具体而言，南布格河在特罗斯坦奇克附近的流量仅为生态流量的40%，乌日河在乌日戈罗德附近为65%，德尼斯特河在扎利什奇克附近为76%。 乌博尔特河、西布格河以及多瑙河乌克兰河段的水量也低于这一指标。

水文气象中心强调，这种情况对河流生态系统的正常运转构成严重威胁。

定期监测水量有助于评估水文干旱的风险。这些指标不仅对自然保护至关重要，也关系到居民的供水以及依赖水资源的各经济部门的生产运营。

来源：乌克兰水文气象中心

乌克兰河流水位急剧下降：哪些河流的水位已达到临界点。

基辅州因伊尔平河污染，已对用水实施限制。

基辅州的布恰河（伊尔平河的左支流）已完全干涸。

需要指出的是，沃伦地区的斯维塔兹湖水位明显下降：部分区域的水位已远离岸线数十米，而此前被淹没的部分区域，如今已可步行通过。

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