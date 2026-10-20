В Норвегии завершились переговоры Зеленского с представителями Трампа

В Осло завершились переговоры украинской и американской делегаций о путях прекращения войны России против Украины.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, план послевоенного восстановления, территориальные вопросы и санкции.

Ожидается, что 21 октября спецпредставитель США Стив Виткофф отправится на переговоры с Владимиром Путиным, чтобы представить выработанные предложения.

После встречи в Осло Зеленский также должен провести переговоры с европейскими советниками по вопросам безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель президента США Стив Виткофф начали переговоры в Осло, столице Норвегии. К встрече также присоединились президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре. Переговоры проходят после досрочного завершения предыдущей встречи украинской и американской делегаций в Майами.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября прибыл в Норвегию, где запланировал ряд встреч с международными партнерами. Среди ключевых тем переговоров — мирные усилия, укрепление противовоздушной обороны и совместное производство.

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