W Norwegii zakończyły się rozmowy Zełenskiego z przedstawicielami Trumpa

W Oslo zakończyły się rozmowy delegacji ukraińskiej i amerykańskiej dotyczące sposobów zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Premier Norwegii Jonas Gar Stere poinformował, że strony omówiły gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, plan odbudowy powojennej, kwestie terytorialne oraz sankcje.

Oczekuje się, że 21 października specjalny przedstawiciel USA Steve Witkoff uda się na rozmowy z Władimirem Putinem, aby przedstawić wypracowane propozycje.

Po spotkaniu w Oslo Zełenski ma również przeprowadzić rozmowy z europejskimi doradcami ds. bezpieczeństwa.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff rozpoczęli rozmowy w Oslo, stolicy Norwegii. W spotkaniu wzięli również udział prezydent Finlandii Alexander Stubb oraz premier Norwegii Jonas Gar Støre. Rozmowy odbywają się po przedwczesnym zakończeniu poprzedniego spotkania delegacji ukraińskiej i amerykańskiej w Miami.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył 20 października do Norwegii, gdzie zaplanował szereg spotkań z międzynarodowymi partnerami. Wśród kluczowych tematów rozmów znalazły się: działania na rzecz pokoju, wzmocnienie obrony przeciwlotniczej oraz wspólna produkcja.

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