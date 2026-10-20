Rada Ministrów rozszerzyła stan wyjątkowy na dostawy ciepła, wody i dostęp do internetu

Rada Ministrów Ukrainy rozszerzyła zakres obowiązywania decyzji dotyczącej likwidacji skutków sytuacji nadzwyczajnej o zasięgu ogólnokrajowym w sektorze energetycznym.

Obecnie obejmuje ono również zaopatrzenie w ciepło, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, infrastrukturę inżynieryjno-transportową oraz sieci internetowe.

Odpowiednie zmiany rząd zatwierdził uchwałą z dnia 16 października 2026 roku.

Koordynacją prac w zakresie ogrzewania, zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury inżynieryjno-transportowej zajmie się minister ds. odbudowy, infrastruktury i transportu. Za sieci komunikacji elektronicznej, szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz centra przetwarzania danych będzie odpowiadał minister ds. transformacji cyfrowej.

Rząd zlecił również niezwłoczne utworzenie wspólnego sztabu ds. likwidacji skutków sytuacji nadzwyczajnych oraz powołanie grup roboczych w celu koordynacji działań.

Źródło: Portal rządowy

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