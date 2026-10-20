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Новости Украина

Кабмин распространил режим чрезвычайной ситуации на тепло, воду и интернет

UA NEWS 20 Октября 2026 19:48
Кабмин распространил режим чрезвычайной ситуации на тепло, воду и интернет

Кабинет министров Украины расширил сферу действия постановления о преодолении последствий чрезвычайной ситуации государственного уровня в энергетике. 

Теперь оно также охватывает теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, инженерно-транспортную инфраструктуру и интернет-сети.

 Соответствующие изменения правительство утвердило постановлением от 16 октября 2026 года.

Координацию работ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и инженерно-транспортной инфраструктуры будет осуществлять профильный министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту. За электронные коммуникационные сети, широкополосный доступ к интернету и центры обработки данных будет отвечать министр цифровой трансформации.

Также правительство поручило безотлагательно создать совместный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и сформировать рабочие группы для координации действий.

Источник: Правительственный портал

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