Кабмин распространил режим чрезвычайной ситуации на тепло, воду и интернет

Кабинет министров Украины расширил сферу действия постановления о преодолении последствий чрезвычайной ситуации государственного уровня в энергетике.

Теперь оно также охватывает теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, инженерно-транспортную инфраструктуру и интернет-сети.

Соответствующие изменения правительство утвердило постановлением от 16 октября 2026 года.

Координацию работ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и инженерно-транспортной инфраструктуры будет осуществлять профильный министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту. За электронные коммуникационные сети, широкополосный доступ к интернету и центры обработки данных будет отвечать министр цифровой трансформации.

Также правительство поручило безотлагательно создать совместный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и сформировать рабочие группы для координации действий.

Источник: Правительственный портал

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