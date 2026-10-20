21 октября отмечают день Илариона Великого — традиции и приметы этого дня

Преподобный Иларион Великий родился примерно в 291 году недалеко от города Газа, на территории современного Ближнего Востока. Он рос в языческой семье, а образование получил в Александрии, где впоследствии принял христианство. Там Иларион услышал об Антонии Великом — христианском подвижнике, жившем в египетской пустыне. Юноша решил познакомиться с ним лично и отправился к отшельнику. Общение с Антонием произвело на него сильное впечатление. Иларион избрал строгий образ жизни, посвященный молитве, посту и отказу от материальных благ.

Вернувшись в Палестину, он поселился в пустыне недалеко от Газы. Сначала Иларион жил в простом жилище, питался очень скромно и много времени проводил в молитве. Со временем к нему стали приходить люди, ищущие духовной поддержки и советов. Вокруг подвижника собрались ученики, а впоследствии возникли монашеские общины.

Именно поэтому Илариона Великого считают одним из основателей монашеского движения в Палестине. Его жизнь стала примером строгого аскетизма — сознательного отказа от излишеств ради духовного совершенствования. В церковной традиции святому также приписывают дар исцеления и изгнания злых духов. Несмотря на популярность, он не стремился к славе и старался избегать чрезмерного внимания. Когда количество людей, приходивших к нему, увеличивалось, Иларион покидал привычные места и искал уединения.

В конце жизни он отправился на Кипр, где продолжил молиться и вести монашескую жизнь. Умер святой примерно в 371 году. Его память чтят в Православной Церкви как пример веры, стойкости и преданного служения Богу.

Каких ещё святых поминают 21 октября

В этот день в церковных календарях также могут поминаться другие святые по имени Иларион. Среди них — святитель Иларион Киевский, которого традиционно считают первым Киевским митрополитом местного, славянского происхождения, и преподобный Иларион Печерский, связанный с Киево-Печерским монастырем.

Их жизненные пути были разными, но всех объединяло служение христианской вере. В то же время память каждого святого отмечается отдельной датой в церковном календаре, поэтому при подготовке к празднику стоит сверяться с календарем своей церкви.

Народные традиции и приметы на 21 октября

В народном календаре 21 октября называют Иларионовым днём. С этой датой связывали завершение осенних полевых работ и подготовку к зиме. Люди старались убрать огороды, позаботиться о скоте, проверить запасы дров и подготовить дом к холодам. После завершения основных работ хозяева переходили к зимним занятиям. Женщины могли собираться вместе, чтобы прясть, шить, вышивать и общаться. Такие вечерние посиделки помогали провести время в кругу соседей и родственников, а заодно выполнить работу, на которую летом не хватало времени.

Особое внимание уделяли помощи тем, кто оказался в затруднительном положении. Поделиться едой, принести дрова одиноким людям или поддержать бедную семью считали добрым делом. Такие обычаи отражали представления наших предков о взаимной поддержке и добрососедстве. С этим днём также связывали погодные приметы. По наблюдениям крестьян, осенний ветер, иней и туман могли подсказать, какой будет погода в ближайшие недели. Среди народных примет на 21 октября были такие:

Северный ветер — верили, что впереди суровая и холодная зима.

Сильный иней утром — ожидали ясной, но морозной погоды.

Туман — по народным представлениям, он предвещал урожайную весну.

Не тающий снег — считался признаком раннего наступления зимы.

Стоит помнить, что это именно народные поверья, а не научные прогнозы погоды.

Чего не советовали делать 21 октября

С Иларионовским днём связывали ряд бытовых запретов. Они происходили из народных верований и не являются официальными церковными правилами. Наши предки старались не отправляться в дальний путь без насущной необходимости. Считалось, что путешествие в этот день может принести неожиданные трудности. Также не советовали ссориться, завидовать другим, ругаться или намеренно оскорблять людей. День старались провести спокойно, без конфликтов и недобрых поступков.

Существовало и поверье, что не стоит подбирать на дороге чужие вещи или монеты. В народной традиции это связывали с риском навлечь на себя неприятности. Женщины также старались не оставлять одежду и белье на улице после захода солнца — такой запрет объясняли древними представлениями о нечистой силе. Эти обычаи относятся к народной культуре. Церковь не устанавливает отдельных запретов на путешествия, подбирание вещей или домашнюю работу именно 21 октября.

Как провести этот день

Для верующих 21 октября — повод вспомнить пример Илариона Великого, помолиться и уделить больше внимания духовной жизни. Можно посетить богослужение, прочитать молитву или просто провести время в тишине, обдумывая свои поступки.

Не менее важно помочь близким, поддержать человека, переживающего сложный период, или совершить доброе дело, не ожидая благодарности. Именно милосердие, терпение и забота о других остаются важными христианскими ценностями независимо от даты в календаре.