Oskarżonemu o zabójstwo Andrieja Parubija przedłużono środek zabezpieczający

Sąd Rejonowy we Frankiwsku we Lwowie przedłużył środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego bez możliwości zwolnienia za kaucją dla Mykhaila Scelnikowa, oskarżonego o zabójstwo Andriya Parubia.

Zgodnie z orzeczeniem sądu oskarżony pozostanie w areszcie przez kolejne 60 dni – do 18 grudnia włącznie. Z powodu ogłoszenia alarmu powietrznego ogłoszono przerwę w posiedzeniu, a kolejna rozprawa została wyznaczona na 17 listopada.

Źródło: Ukrinform.

Przypomnijmy, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przekazała sprawę o zabójstwo Andrieja Parubija do sądu.

We Lwowie rozpoczęto odczytywanie aktu oskarżenia w sprawie zabójstwa Andrieja Parubija.

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