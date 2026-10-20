W Nowojaworowsku w obwodzie lwowskim planuje się wprowadzenie dostaw wody zgodnie z harmonogramem z powodu przerw w dostawach energii elektrycznej spowodowanych rosyjskim atakiem na obiekt infrastruktury krytycznej.

Jak poinformował burmistrz Włodzimierz Maceluch, woda będzie dostarczana przy pomocy generatorów. Jeśli sytuacja się nie zmieni, 21 października dostawy wody będą realizowane w godzinach od 7:00 do 10:00.

Na obiekcie oceniane są uszkodzenia i prowadzone są prace naprawcze. Nie podano jeszcze dokładnych terminów przywrócenia dostaw energii elektrycznej. W pozostałych miejscowościach gminy, obsługiwanych przez innego dostawcę, woda jest dostępna, jednak ciśnienie jest obniżone.

Źródło: Wołodymyr Maceluch, burmistrz Nowojaworowska

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