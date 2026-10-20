W niektórych obwodach Ukrainy 21 października będą obowiązywały harmonogramy przerw w dostawie prądu

W Ukrainie 21 października w godzinach od 06:00 do 23:59 będą obowiązywały harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii dla wszystkich kategorii odbiorców, obejmujące od 1 do 2 tur, a także harmonogramy ograniczeń mocy dla przemysłu.

Według informacji spółki Ukrenergo, te wymuszone środki ograniczające zużycie energii są wprowadzane w związku ze skutkami masowych ataków Rosji na obiekty ukraińskiej infrastruktury energetycznej.

Źródło: NEC „Ukrenergo”.

20 października rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną obwodu lwowskiego. W wyniku uszkodzenia obiektu „Ukrenergo” prawie 30 tysięcy mieszkańców Nowojaworowska pozostało bez prądu, a dostawy wody w mieście zostały przestawione na harmonogram godzinowy. W wyniku kolejnego uderzenia na infrastrukturę energetyczną regionu ranna została również jedna osoba.

Rosyjskie wojska ponownie przeprowadziły atak na obiekt infrastruktury energetycznej w obwodzie lwowskim.

Czytaj nas na