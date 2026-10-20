В Кировоградской области мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы за кражу у 86-летней женщины
В Кировоградской области 35-летнего мужчину приговорили к семи годам лишения свободы за кражу денег и личных вещей у 86-летней односельчанки.
По данным прокуратуры, в январе 2025 года мужчина ночью проник в дом женщины, пока она спала. Он похитил со стола 26 тысяч гривен, а также мобильный телефон с зарядным устройством и кошелек с ещё тысячей гривен. Общая сумма ущерба превысила 27,5 тысячи гривен.
В ходе расследования правоохранители изъяли телефон, кошелек и часть денег — 16 450 гривен. Причастность мужчины подтвердили улики, в частности след обуви, оставленный в доме.
Обвиняемый вину не признал. По данным прокуратуры, ранее он неоднократно был осужден, в частности за кражи, а новое преступление совершил менее чем через месяц после освобождения из тюрьмы.
Маловисковский районный суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы.
Источник: Кировоградская областная прокуратура
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