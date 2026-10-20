W obwodzie kirowogradzkim 35-letni mężczyzna został skazany na siedem lat pozbawienia wolności za kradzież pieniędzy i rzeczy osobistych należących do 86-letniej mieszkanki tej samej wsi.

Według prokuratury w styczniu 2025 roku mężczyzna wkradł się nocą do domu kobiety, gdy ta spała. Ukradł ze stołu 26 tysięcy hrywien, a także telefon komórkowy wraz z ładowarką oraz portfel z kolejnym tysiącem hrywien. Łączna kwota szkód przekroczyła 27,5 tysiąca hrywien.

W trakcie śledztwa funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli telefon, portfel oraz część pieniędzy – 16 450 hrywien. Udział mężczyzny potwierdziły dowody, w szczególności ślad buta pozostawiony w domu.

Oskarżony nie przyznał się do winy. Według danych prokuratury był on wcześniej wielokrotnie skazany, w szczególności za kradzieże, a nowe przestępstwo popełnił niecały miesiąc po wyjściu z więzienia.

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Źródło: Prokuratura obwodowa w Kirowogradzie

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