21 października NABU oficjalnie potwierdziło przeprowadzenie przeszukań w siedzibie Narodowego Banku Ukrainy oraz w miejscu zamieszkania jednego z pracowników. Urząd podkreślił, że na razie nikogo nie zatrzymano i nikomu nie postawiono zarzutów.

Według informacji NABU czynności śledcze prowadzą detektywi biura pod kierownictwem procesowym Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP).

W urzędzie zaznaczono, że przeszukania zostały zatwierdzone i są przeprowadzane zgodnie z obowiązującym prawem.

Pozostałe szczegóły sprawy nie są na razie ujawniane. W NABU wyjaśniono, że jest to konieczne w celu zachowania tajemnicy śledztwa przedprocesowego.

Wcześniej poseł Żelezniak poinformował, że NABU przeprowadza przeszukania w gabinecie prezesa Narodowego Banku Ukrainy Andrieja Pysznego.

Przypomnijmy, że Pyszny zaprzeczył, jakoby wywierał wpływ na decyzje kadrowe w Sens Banku.

Pyszny podsumował udział NBU w posiedzeniu MFW, na którym wystąpili przedstawiciele Rosji.

Przypomnijmy, że dyrektor wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa odbyła rozmowę z prezesem Narodowego Banku Ukrainy Andrijem Pysznym i potwierdziła niezachwiane poparcie Funduszu dla Ukrainy.

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