Поезда в Польшу задерживаются почти на сутки, а на границе — очереди

Поездки из Украины в Польшу затруднились из-за значительных задержек поездов и длительного ожидания на границе. По состоянию на 20 октября некоторые рейсы «Укрзализныци» отставали от графика почти на 20 часов, а пассажиры автобусов сообщали о многочасовых задержках. В «Укрзализныце» пояснили, что движение приходится корректировать из-за воздушных тревог и мер безопасности.

По данным сервиса «Укрзализныци», по состоянию на 20 октября больше всего от графика отставал поезд №119/120 по маршруту Хелм — Днепр-Главный. Его задержка составила 19 часов 40 минут. Другие международные рейсы также значительно отставали от расписания. Поезд № 23/24 Хелм — Киев-Пассажирский задерживался на 17 часов 30 минут, а № 93/94 Хелм — Харьков-Пассажирский — на 16 часов.

Такие задержки могут существенно изменить планы пассажиров. Тем, у кого предусмотрены пересадки или запланированы встречи после прибытия, приходится учитывать возможное время ожидания. Поэтому перед поездкой стоит проверять актуальную информацию о движении своего рейса.

Пассажиры автобусов жалуются на длительную поездку

Проблемы возникают и у тех, кто едет в Польшу на автобусе. Пользовательницы Threads рассказали о многочасовом ожидании на границе и задержках прибытия к месту назначения. Одна из пассажирок сообщила, что дорога до Варшавы растянулась на три дня. По её словам, автобус должен был прибыть в город в 8:00, но добрался до Варшавы только после 16:00.

Другая пользовательница рассказала о 12-часовом ожидании на границе. Она связала задержку с воздушными тревогами. По её словам, выехать из Равы-Русской в Польшу удалось только после длительного простоя. Эти истории свидетельствуют о том, что фактическое время в пути может существенно отличаться от запланированного. В то же время опыт отдельных пассажиров не означает, что все автобусные рейсы задерживаются одинаково.

На пунктах пропуска образовались очереди

Проблемы с пересечением границы подтверждали и данные сервиса Nakordoni.com.ua. По состоянию на 16:10 20 октября среди пунктов пропуска на выезд из Украины в Польшу значительные очереди фиксировались на двух направлениях. На пункте пропуска «Краковец — Корчова» ожидали около 100 автомобилей. Ориентировочное время прохождения составляло 3 часа 20 минут. Такое же количество автомобилей было на переходе «Шегини — Медика», где время ожидания достигало примерно пяти часов.

Эти показатели относятся к конкретному времени и могут меняться в течение дня. Перед выездом стоит проверить актуальную ситуацию именно на том пункте пропуска, через который вы планируете пересекать границу.

В «Укрзализныце» объяснили причины задержек

Заместитель директора филиала «Пассажирская компания» АО «Укрзализныця» Александр Шевченко пояснил «Главкому», что задержки поездов на польском направлении связаны с воздушными тревогами.

По его словам, из-за появления российских дронов в воздушном пространстве приходится проводить эвакуации. В частности, такие меры принимались на Волыни, в Ровенской и Киевской областях. Эти ограничения вводятся из соображений безопасности пассажиров и железнодорожных бригад. Из-за них движение поездов может меняться, а задержки — накапливаться.

Таким образом, длительные поездки в Польшу связаны не только с ожиданием на границе. На график железнодорожного транспорта также влияют воздушные тревоги и необходимость эвакуации. Если поездка запланирована на ближайшие дни, стоит заложить дополнительное время на дорогу и проверять обновления перед отправлением. По данным «Укрзализныци», по состоянию на 20 октября отставание от графика одного из рейсов достигает почти 20 часов.

«Укрзализныця» опровергла сообщения о попадании российского беспилотника в железнодорожный вокзал города Дубно Ровенской области. Ранее такую информацию распространили некоторые средства массовой информации.

Пассажиры «Укрзализныци» могут рассчитывать на возврат 100% стоимости билета, если поезд задерживается с отправлением более чем на час. Об этой возможности украинцы рассказывают в соцсетях, делясь опытом возврата средств через приложение и железнодорожные кассы.

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