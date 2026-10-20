Под обстрелом дронов и авиабомб — из Комышувахи эвакуировали троих человек и собаку

Полицейские совместно с капелланами провели очередную эвакуацию из Комышувахи Запорожской области. Во время опасного выезда они вывезли трех человек, среди которых была прикованная к постели пожилая женщина, а также спасли брошенную овчарку. Во время операции над городом были замечены российские дроны, а впоследствии начали падать управляемые авиабомбы.

Небо над Комышувахой по-прежнему опасно, но люди все еще ждут помощи. Полицейские вместе с капелланами продолжают эвакуировать жителей из-под обстрелов. Очередной выезд едва не обернулся трагедией, однако команде удалось спасти трех человек и собаку.

Дрон заметили в нескольких десятках метров от дома

Во время эвакуации полицейские должны были забрать лежащую пожилую женщину и двух мужчин. Однако, когда они были уже в нескольких десятках метров от дома, в небе заметили дрон. Пришлось срочно искать укрытие. Почти час люди пережидали опасность в укрытиях. Тем временем к первому беспилотнику присоединились другие. Они облетали разрушенные дома и искали цели.

Ситуация стала ещё опаснее, когда по городу начали падать управляемые авиабомбы — КАБы. Несмотря на угрозу, эвакуацию не прекратили. Дождавшись подходящего момента, полицейские и капелланы собрали людей и помогли им добраться до автомобиля. Семья взяла с собой только самое необходимое. Как только все оказались в машине, водитель на большой скорости направился в транзитный центр в Запорожье, где эвакуированные могли получить дальнейшую помощь.

Со двора вынесли измученную овчарку

Во время этого выезда спасли не только людей. Помощи нуждалась и овчарка, которую хозяева оставили во дворе. Собака оказалась за высоким забором и не могла самостоятельно выбраться. Из-за взрывов животное получило контузию, а длительное пребывание без еды истощило её.

Полицейские смогли легко поймать овчарку, осторожно взяли её на руки и вынесли в автомобиль. Так животное также оказалось в безопасности. В целом во время этого выезда удалось спасти четыре жизни — трёх человек и собаку.

Эвакуировать людей становится всё труднее

По словам участников эвакуаций, с каждым днём выезжать из опасных районов становится сложнее. Обстрелы усиливаются, а количество российских дронов в небе растёт. Дополнительную опасность создают сезонные дожди, которые размывают дороги и затрудняют движение транспорта. Из-за этого каждый выезд требует особой осторожности. Даже короткий путь до автомобиля может стать опасным, если поблизости появляется беспилотник или начинается обстрел.

Полицейские призывают жителей не откладывать эвакуацию до последнего момента. Если вы находитесь в опасном районе и нуждаетесь в помощи с выездом, обращайтесь в полицию. Промедление может стоить жизни. Своевременная эвакуация дает больше шансов безопасно покинуть опасную территорию. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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