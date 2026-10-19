Церковный праздник 20 октября 2026 года: кого почитают верующие и о чем молятся

20 октября Православная церковь Украины по новоюлианскому календарю чтит память святого великомученика Артемия Антиохийского. Он был известным военачальником IV века, который открыто выступил против гонений на христиан и принял мученическую смерть за свою веру.

В народе этот день называют Артемьевым днём. С ним связывали завершение осенних заготовок, а также молитвы за защитников.

Религиозный праздник и его история

День памяти святого великомученика Артемия Антиохийского

Артемий жил в IV веке и служил выдающимся военачальником и правителем Египта во времена императора Константина Великого. Он был убежденным христианином и приложил немало усилий для распространения и защиты новой веры на своих землях. Когда после смерти Константина к власти пришел император Юлиан Отступник, который вернулся к язычеству и возобновил гонения на христиан, Артемий открыто выступил против него.

Во время казни двух священников-исповедников в Антиохии Артемий публично обвинил Юлиана в беззаконии и несправедливости. За это его схватили, подвергли жестоким пыткам и бросили в тюрьму. Несмотря на нечеловеческие мучения, Артемий не отрекся от Христа. В 362 году его казнили в Антиохии. Церковь прославила его с титулом великомученика — за особую стойкость духа и готовность к смерти во имя веры. Артемий также считается покровителем военнослужащих и защитником от внезапной смерти во время боевых действий.

Молитвы дня

К святому великомученику Артемию обращаются с молитвами о защите военнослужащих, исцелении от болезней желудка и кишечника, а также о защите от внезапной смерти и вражеского коварства.

О, святой угодник Божий, великомученик Артемий! Взгляни с небесного чертога на нас, нуждающихся в твоей помощи, и не отвергни молитв наших. Ты, проявивший мужество перед земными правителями и не испугавшийся мучений ради Христа, испроси у Господа Бога нашего крепость веры для нас, защиту для наших воинов, защищающих родную землю, и мир для наших домов. Исцели наши душевные и телесные недуги, защити от всякой беды, вражеского коварства и внезапной смерти. Будь нам заступником и проводником в Царство Небесное, чтобы мы вместе с тобой прославляли Отца, и Сына, и Святого Духа во веки веков.

Аминь.

Народные поверья и приметы

В народном календаре 20 октября называется Артемьев день. В этот день крестьяне активно готовили засеки, чинили заборы и ворота: верили, что прочный забор не даст утечь изобилию из двора и защитит от диких зверей. Это время считалось идеальным и для квашения капусты — по приметам, капуста, заквашенная именно в день Артемия, получалась особенно хрустящей и вкусной.

Если в день Артемия на деревьях виден иней — ждите тёплую зиму.

Ветер дует с востока — к быстрому похолоданию и ранней, холодной зиме.

Если день солнечный и безоблачный — тепло продержится ещё довольно долго.

Артемия считали покровителем людей, несущих военную службу, а также защитником от несчастного случая.

Чего нельзя делать

По народным поверьям, 20 октября нельзя оставлять окна или двери открытыми — наши предки верили, что так в дом проникнут бедность и болезни. Запрещено ссориться, ругаться, думать о плохом и держать обиду на близких. Не рекомендуется устраивать шумные свадьбы или гуляния — этот день лучше провести в покое и молитве.

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