Видео: В Украине создали плавучий роботизированный комплекс с бензиновым двигателем

Украинская компания Tencore раскрыла характеристики и ключевые особенности своей очередной разработки — наземного роботизированного комплекса MAT1LDA, предназначенного для передвижения как по суше, так и по воде.



Этот НРК вошел в новую экосистему беспилотных систем, презентация которой состоялась в начале октября этого года.

Разработкой роботизированной амфибии занималась украинская компания NODRICS. Платформа оснащена восемью колесами по схеме 8×8 и бензиновым двигателем внутреннего сгорания. Для преодоления водных преград и передвижения по заболоченной местности по бокам машины предусмотрены специальные понтоны.

Об этом сообщает компания.

Как отмечают разработчики, MAT1LDA способна транспортировать до 500 кг груза при движении по суше и до 400 кг — по воде. Заявленная дальность передвижения комплекса составляет до 160 км на суше и до 50 км при движении по воде.

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Среди конструктивных преимуществ разработчики также отмечают открытую раму, которая позволяет оперативно адаптировать платформу к различным задачам — от перевозки грузов в контейнерах до транспортировки эвакуационных носилок.

Напомним, что украинская оборонная компания Tencore совместно с партнером разрабатывает собственные электродвигатели для наземных роботизированных комплексов (НРК), которые должны стать более эффективной альтернативой китайским аналогам.

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