Film: W Ukrainie stworzono pływający kompleks robotyczny z silnikiem benzynowym

Ukraińska firma Tencore ujawniła parametry techniczne i kluczowe cechy swojego najnowszego projektu — naziemnego kompleksu zrobotyzowanego MAT1LDA, przeznaczonego do poruszania się zarówno po lądzie, jak i po wodzie.



Ten naziemny kompleks zrobotyzowany stał się częścią nowego ekosystemu systemów bezzałogowych, którego prezentacja miała miejsce na początku października bieżącego roku.

Nad opracowaniem zrobotyzowanego pojazdu amfibijnego pracowała ukraińska firma NODRICS. Platforma jest wyposażona w osiem kół w układzie 8×8 oraz silnik benzynowy spalinowy. Aby pokonywać przeszkody wodne i poruszać się po terenach podmokłych, po bokach pojazdu przewidziano specjalne pontony.

Informację tę podaje sama firma.

Jak zaznaczają twórcy, MAT1LDA jest w stanie przewozić do 500 kg ładunku podczas jazdy po lądzie i do 400 kg – na wodzie. Deklarowany zasięg kompleksu wynosi do 160 km na lądzie i do 50 km podczas poruszania się po wodzie.

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Wśród zalet konstrukcyjnych twórcy podkreślają również otwartą ramę, która pozwala na szybkie dostosowanie platformy do różnych zadań – od przewozu ładunków w kontenerach po transport noszy ewakuacyjnych.

Przypomnijmy, że ukraińska firma zbrojeniowa Tencore wraz z partnerem opracowuje własne silniki elektryczne do naziemnych kompleksów zrobotyzowanych (NRK), które mają stać się bardziej efektywną alternatywą dla chińskich odpowiedników.

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