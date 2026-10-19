Większość Ukraińców zdecydowanie sprzeciwia się oddaniu Donbasu Rosji w zamian za gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA i Europy. Odsetek ten pozostaje niezmienny pomimo nasilonych ataków rosyjskich terrorystów na naszą infrastrukturę.

Wynika

to z kolejnego sondażu przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS).

W KMIS zapytano respondentów o następujący warunek pokoju: Ukraina wycofuje wojska z terytoriów Donbasu pozostających pod jej kontrolą, w szczególności z Kramatorska i Słowiańska, a terytoria te przechodzą pod kontrolę Rosji. W zamian za to Stany Zjednoczone i Europa udzielają Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa.

Socjologowie zadają to pytanie od stycznia 2026 roku. Tym razem 61% respondentów odpowiedziało, że taki warunek jest dla nich całkowicie nie do przyjęcia.

Kolejne 35% dopuszcza taki wariant, ale większość z nich określa go jako trudną decyzję. Bez większych wahania zgodziłoby się na to jedynie 7%. 4% ankietowanych nie potrafiło podjąć decyzji. W porównaniu z końcem lipca – początkiem sierpnia nie odnotowano znaczących zmian.

Badanie trwało od 8 do 16 października. Dlatego socjologowie porównali odpowiedzi udzielone przed ogłoszeniem „porozumienia w sprawie oleju napędowego” i późniejszej presji na Ukrainę oraz po tych wydarzeniach.

Wśród osób ankietowanych w dniach 8–9 października 57% było kategorycznie przeciwnych. Wśród ankietowanych w dniach 10–16 października odsetek ten wyniósł 62%.

„Formalnie różnica mieści się w granicach błędu statystycznego, jednak widzimy, że (przynajmniej) na razie kampania nacisków na Ukrainę nie doprowadziła do większej gotowości do przyjęcia tej propozycji” – czytamy w komunikacie prasowym.

Przypomnijmy, że najwyższy poziom zaufania wśród ukraińskich polityków, urzędników i osób publicznych cieszy się były głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy Walerij Zaluzhnyj – ufa mu 64% ankietowanych.

Ponad połowa Ukraińców uważa, że Wołodymyr Zełenski powinien ograniczyć się do jednej kadencji i nie kandydować w kolejnych wyborach prezydenckich. Takie wyniki podaje Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS).

Dla znacznej części Ukraińców pracujących w Polsce kraj ten stopniowo przestaje być jedynie miejscem tymczasowego zatrudnienia. Coraz więcej ukraińskich migrantów postrzega Polskę jako kraj do długotrwałego lub stałego zamieszkania.

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