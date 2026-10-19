Ministerstwo Obrony rozszerzyło listę osób uprawnionych do odroczenia służby

Ministerstwo Obrony Ukrainy rozszerzyło listę osób uprawnionych do odroczenia służby wojskowej – dodano do niej członków Narodowej Agencji ds. Zapewnienia Jakości Szkolnictwa Wyższego oraz pracowników sekretariatu.

W Ministerstwie Obrony zaznaczono, że aby uzyskać odroczenie, osoby te muszą posiadać stopień naukowy i pracować w Krajowej Agencji na zasadzie pełnego etatu jako główne miejsce zatrudnienia.

Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi można złożyć za pośrednictwem Centrum Usług Administracyjnych (CNAU).

Aby uzyskać odroczenie, należy osobiście zgłosić się do CNAU i złożyć wniosek wraz z następującymi dokumentami: zaświadczenie Narodowej Agencji o zajmowanym stanowisku w głównym miejscu pracy na pełnym etacie; dyplom potwierdzający nadanie stopnia naukowego.

W aplikacji „Rezerwa+” nie ma funkcji ubiegania się o odroczenie z tej przyczyny, dlatego wniosek należy złożyć osobiście za pośrednictwem CNAU.

Centrum Obsługi Obywateli (ЦНАП) przekaże wniosek i dokumenty do odpowiedniego Terytorialnego Komitetu Rekrutacyjnego (ТЦК) oraz Służby Wojskowej (СП), których komisja rozpatrzy je i podejmie decyzję o przyznaniu odroczenia. Nie ma potrzeby osobistego zgłaszania się w tej sprawie do Terytorialnego Komitetu Rekrutacyjnego (ТЦК) ani Służby Wojskowej (СП).

O wyniku poinformuje Centrum Obsługi Obywateli. Jeśli odroczenie zostanie przyznane, informacja o tym pojawi się również w elektronicznym dokumencie ewidencji wojskowej w aplikacji „Rezerwa+”.

Źródło: Telegram Ministerstwa Obrony.

Przypominamy, że na Ukrainie automatycznie przedłużane są odroczenia od mobilizacji.

Petycja w sprawie rocznego odroczenia mobilizacji po urodzeniu dziecka nie uzyskała wymaganej liczby głosów.