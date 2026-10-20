W obwodzie chmielnickim lekarze wystawiali fikcyjne diagnozy za 10–12 tysięcy dolarów

W obwodzie chmielnickim wykryto grupę pięciu osób, w tym trzech lekarzy z wojskowej komisji lekarskiej, którzy za 10–12 tysięcy dolarów pomagali w uzyskaniu II grupy niepełnosprawności bez uzasadnionych podstaw prawnych.

Organizatorem tego procederu okazał się 40-letni mieszkaniec obwodu iwano-frankowskiego, który zaangażował lekarzy oraz pracownika regionalnego centrum ratownictwa medycznego. Fałszowali oni dokumentację leczenia i wymyślali diagnozy w celu umożliwienia nielegalnego wyjazdu za granicę lub uzyskania prawa do opieki.

Schemat funkcjonował od czerwca 2026 roku. Wszystkim pięciu uczestnikom postawiono zarzuty nadużycia wpływu, a organizatorowi dodatkowo zarzuca się organizowanie nielegalnego przewożenia osób przez granicę. Sąd zastosował wobec podejrzanych środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego z możliwością wpłacenia kaucji.

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego.

W Kijowie ujawniono dwóch pracowników służby zdrowia i ich wspólnika, którzy – według ustaleń śledztwa – żądali pieniędzy za pomoc w sfałszowaniu orzeczenia o niepełnosprawności. Za swoje usługi obiecali pomóc mężczyźnie za 12 tysięcy dolarów.

W Kijowie zdemaskowano wysokiego rangą urzędnika KMDA, który sfałszował sobie orzeczenie o niepełnosprawności.

Ponadto w obwodzie dniepropetrowskim ujawniono lekarzy, którzy za łapówki pomagali mężczyznom w wieku poborowym w uzyskaniu fikcyjnej niepełnosprawności w celu wyjazdu za granicę. Za swoje usługi podejrzani żądali 500 dolarów.

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