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Ukrposhta uruchomiła platformę handlową z ponad 10 mln produktów i bezpłatną dostawą

UA NEWS 21 października 2026 12:17
Ukrposhta uruchomiła platformę handlową z ponad 10 mln produktów i bezpłatną dostawą

21 października „Ukrposhta” ogłosiła uruchomienie nowej platformy handlowej „Ukrposhta Market”, stworzonej wspólnie z ukraińską platformą handlową Kasta. W serwisie dostępnych jest ponad 10 mln produktów, a dostawa zamówień ma być realizowana bezpłatnie na terenie całej Ukrainy, niezależnie od wartości zakupów. 

Według informacji operatora pocztowego bezpłatna dostawa będzie obejmować nawet zamówienia zawierające niedrogie produkty

W „Ukrposhta” podano przykład zakupu opakowania pieprzu za 21 hrywien, które ma zostać dostarczone bez dodatkowych opłat.

Nowa usługa została uruchomiona we współpracy z firmą Kasta. Jak zaznaczono w „Ukrposzcie”, partnerzy połączyli swoje możliwości w celu stworzenia platformy handlu internetowego.

W firmie wyjaśniono, że jednym z głównych celów projektu jest zwiększenie dostępności towarów dla mieszkańców różnych miejscowości na Ukrainie. Jest to szczególnie istotne w regionach, gdzie zwykłe sklepy mogą tymczasowo zawieszać działalność z powodu alarmów powietrznych lub innych okoliczności.

Jednocześnie w „Ukrposcie” nie postrzegają nowej usługi wyłącznie jako konkurencji dla istniejących platform handlowych. Za głównych konkurentów platformy firma uważa tradycyjne sklepy znajdujące się w pobliżu klientów.

W „Ukrposhty” oświadczono, że usługa jest skierowana do różnych grup wiekowych — od młodzieży po osoby starsze, które korzystają z technologii cyfrowych.

Jedną z kluczowych cech platformy jest brak minimalnej kwoty zamówienia uprawniającej do bezpłatnej dostawy. Takie podejście, zgodnie z zamysłem firmy, ma zainteresować klientów, którzy chcą kupić tylko jeden lub kilka produktów, a nie składać duże zamówienie wyłącznie w celu uzyskania bezpłatnej dostawy.

Firma przypomniała również o swoim doświadczeniu w handlu detalicznym. Według danych „Ukrposhty” wartość sprzedaży towarów za pośrednictwem jej sieci handlowej przekroczyła już 1 mld hrywien. Ponadto operator pocztowy prowadzi sprzedaż znaczków pocztowych online, w tym również dla klientów zagranicznych.

W „Ukrposhty” zaprzeczono, jakoby do finansowania nowej platformy handlowej wykorzystywano dotacje państwowe. Według firmy projekt działa na zasadach rynkowych.

Jako przykłady podobnych modeli firma podała Amazon Prime, a także platformy handlowe operatorów pocztowych z Brazylii, Francji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Dostęp do nowej platformy handlowej będzie możliwy za pośrednictwem aplikacji mobilnej „Ukrposhta 2.0”. Aby skorzystać z usługi, użytkownicy muszą zainstalować aplikację lub zaktualizować ją do najnowszej wersji.

Firma poinformowała również o planach pozyskania dwóch milionów klientów na platformę. Nie podano jednak konkretnych terminów osiągnięcia tego celu.

Nowa usługa ma zatem łączyć szeroki asortyment towarów z bezpłatną dostawą bez minimalnej kwoty zakupów. W „Ukrposcie” liczą, że pomoże to przyciągnąć klientów z różnych regionów Ukrainy, w szczególności tych, którym trudno jest dotrzeć do zwykłych sklepów.

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Informacja ta została podana w oświadczeniu firmy.

Wcześniej „Ukrposhta” podjęła decyzję o rozszerzeniu sieci krajowych automatów pocztowych ponad pierwotnie planowany zakres. Po zainstalowaniu 601 urządzeń firma postanowiła dodać nowe automaty pocztowe oraz zwiększyć liczbę komórek w już istniejących, ze względu na rosnący popyt na samodzielny odbiór przesyłek. Do 1 listopada planowane jest zainstalowanie kolejnych 32 urządzeń, a w 38 oddziałach – dodatkowych modułów z komórkami.

Aby odebrać przesyłkę, wystarczy kod z wiadomości SMS — nie ma potrzeby instalowania aplikacji na smartfonie. Krajowe automaty pocztowe znajdują się bezpośrednio w oddziałach Ukrposzty i są dostępne zgodnie z ich harmonogramem pracy. Najbliższy oddział można znaleźć na mapie Ukrposhty. Aby jeszcze bardziej ułatwić odbiór przesyłek, firma uruchomiła płatności online w aplikacji mobilnej „Ukrposhta 2.0”

Równolegle Ukrposhta rozwija sieć zewnętrznych automatów pocztowych, z których można korzystać niezależnie od godzin pracy oddziałów. Do końca roku firma planuje rozszerzyć tę sieć do 1000 urządzeń.

Informacja ta została opublikowana na stronie internetowej Ukrposhty.

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