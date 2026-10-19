Минобороны расширило перечень лиц, имеющих право на отсрочку

Министерство обороны Украины расширило перечень лиц, имеющих право на отсрочку — в него включены сотрудники Национального агентства по обеспечению качества высшего образования и сотрудники секретариата.

В Минобороны отметили, что для получения отсрочки они должны иметь ученую степень и работать в Национальном агентстве по основному месту работы на условиях полной занятости.

Подать заявление и подтверждающие документы можно через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Для оформления отсрочки необходимо лично обратиться в ЦНАП и подать заявление вместе со следующими документами: справка Национального агентства о занимаемой должности по основному месту работы на условиях полной занятости; диплом о присуждении ученой степени.

В приложении «Резерв+» нет функции оформления отсрочки по этому основанию, поэтому заявление необходимо подать лично через ЦНАП.

ЦНАП направит заявление и документы в соответствующий ТЦК и СП, комиссия которого рассмотрит их и примет решение о предоставлении отсрочки. Лично обращаться в ТЦК и СП для этого не требуется.

О результате сообщит ЦНАП. Если отсрочка предоставлена, информация о ней также появится в электронном военно-учетном документе в «Резерв+».

Источник: Телеграм-канал Министерства обороны.

Напомним, в Украине автоматически продлеваются отсрочки от мобилизации.

Петиция о годовой отсрочке от мобилизации после рождения ребенка не набрала необходимого количества голосов.