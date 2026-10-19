Минобороны расширило перечень лиц, имеющих право на отсрочку
В Минобороны отметили, что для получения отсрочки они должны иметь ученую степень и работать в Национальном агентстве по основному месту работы на условиях полной занятости.
Подать заявление и подтверждающие документы можно через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).
Для оформления отсрочки необходимо лично обратиться в ЦНАП и подать заявление вместе со следующими документами: справка Национального агентства о занимаемой должности по основному месту работы на условиях полной занятости; диплом о присуждении ученой степени.
В приложении «Резерв+» нет функции оформления отсрочки по этому основанию, поэтому заявление необходимо подать лично через ЦНАП.
ЦНАП направит заявление и документы в соответствующий ТЦК и СП, комиссия которого рассмотрит их и примет решение о предоставлении отсрочки. Лично обращаться в ТЦК и СП для этого не требуется.
О результате сообщит ЦНАП. Если отсрочка предоставлена, информация о ней также появится в электронном военно-учетном документе в «Резерв+».
Источник: Телеграм-канал Министерства обороны.
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