Билецкий рассказал, почему отказался возглавить Сухопутные войска

Командующий Группировкой войск «Центр», бригадный генерал Андрей Билецкий подтвердил, что ему предлагали должность командующего Сухопутными войсками ВСУ. Однако он решил остаться на нынешней должности, поскольку считает, что на ней может работать эффективнее.

«Были кадровые предложения, некоторые решения. Меня же, соответственно, и повысили до уровня группировки, по большому счету. Действительно, мне предлагали командование Сухопутными войсками для проведения реформы», – рассказал Билецкий на пресс-конференции, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина».

Свой отказ от предложения он объяснил тем, что не верит в возможность в настоящее время провести радикальную реформу и внедрить изменения.

«Я верю, что можно реформировать боевую подготовку, но у меня есть сомнения, что на пятом году большой войны можно улучшить ситуацию — можно избавиться от эксцессов — но заменить мобилизацию невозможно. А это ключевая задача для «сухопутки». Нет смысла браться за то, во что ты не веришь, что ты не можешь улучшить по-настоящему», — отметил бригадный генерал.

Также Билецкий выразил убеждение, что «на прямом, непосредственном командовании» он был бы эффективнее. Впрочем, он заметил, что должность командующего Сухопутными войсками — едва ли не самая сложная на данный момент.

«Я, безусловно, ни нынешнему командующему, ни предыдущему не завидую. И искренне желаю хороших результатов. Чем могу, буду стараться и стараюсь помогать. Но я себя там не видел. Потому что эта должность состоит из двух ключевых задач – боевая подготовка и мобилизация. В первой я вижу, как можно улучшить ситуацию. А во второй — не вижу. Считаю, что здесь я более эффективен. Буду стараться оправдать то доверие, которое, фактически, оказала мне страна», — резюмировал Билецкий.

Как сообщалось, бригадный генерал Святослав Заиц был назначен на должность командующего Сухопутными войсками 2 сентября указом президента Украины. В августе в сети распространялась информация, что Андрей Билецкий рассматривался на должность командующего Сухопутными войсками.

Об этом сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина».

Видео опубликовал Третий армейский корпус в соцсетях.

Третий армейский корпус и приданные ему подразделения освободили ещё три населённых пункта — Зеленую Долину, Липовое и Колодзи. По словам командира корпуса Андрея Билецкого, в ходе нового этапа операции «Вивальди» украинские силы вернули 101 км² территории, а российская армия потеряла около 3 тысяч военнослужащих.

Ранее Зеленский вручил награды военным за участие в операции «Вивальди».

Локальное контрнаступление или стратегическое возвращение Донбасса: что стоит за операцией «Вивальди».

Операция «Вивальди» усугубляет проблемы для российской пропаганды и военных корреспондентов, — ISW.

Читай нас в