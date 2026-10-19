大多数乌克兰人坚决反对将顿巴斯割让给俄罗斯，以换取美国和欧洲的安全保障。尽管俄罗斯恐怖分子对我们基础设施的袭击愈演愈烈，但这一比例并未发生变化。

基辅国际社会学研究所（KMI）的最新民调显示了这一

结果。

KMSI就以下和平条件向民众进行了调查：乌克兰从其控制的顿巴斯地区（特别是克拉马托尔斯克和斯洛维扬斯克）撤军，这些地区转由俄罗斯控制；作为交换，美国和欧洲向乌克兰提供安全保障。

社会学家自2026年1月起开始提出这一问题。此次调查中，61%的受访者表示，这一条件对他们来说完全不可接受。

另有35%的人认为这种方案尚可接受，但其中大多数人认为这是一个艰难的决定。只有7%的人会毫不犹豫地同意。4%的受访者无法做出决定。与7月底至8月初相比，没有明显变化。

此次调查于10月8日至16日进行。因此，社会学家对比了“柴油协议”公布前、乌克兰随后面临压力期间以及此后各阶段的受访者回答。

在10月8日至9日接受调查的人群中，57%表示坚决反对；而在10月10日至16日接受调查的人群中，这一比例上升至62%。

“从表面上看，这一差异在误差范围内，但我们可以看到，（至少）目前对乌克兰施加的压力并未导致民众更愿意接受这一提议，”新闻稿中写道。

需要指出的是，在乌克兰政界人士、政府官员及公众人物中，前乌克兰武装部队总司令瓦列里·扎卢日尼的信任度最高——64%的受访者表示信任他。

超过半数的乌克兰人认为，弗拉基米尔·泽连斯基应仅任一届总统，且不应参加下一届总统选举。基辅国际社会学研究所（KMSI）公布了上述调查结果。

对于在波兰工作的相当一部分乌克兰人来说，波兰正逐渐不再仅仅是一个临时就业的地方。越来越多的乌克兰移民将波兰视为长期或永久居住的国家。

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