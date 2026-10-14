最近，关于乌克兰新的预订规则的讨论愈发热烈。根据10月13日乌克兰内阁的决议，已通过了关于预订人数和“延期”人数的最新限额规定。 不过，该文件是在经过一天的修订后通过的，而在修订征兵比例限额方面，则设定了五天的最终确定期限。 也就是说，在减少因在关键企业工作而享有免服兵役资格的公民数量方面，仍有机会进行某些——哪怕只是对民众相对有利的——调整。

据许多政府消息来源、现任及前任官员、部分议员以及基辅市政府透露，由内阁起草的草案计划降低在若干对国家运转至关重要的行业中员工的预留配额。 具体而言，在国防工业和能源领域，计划将保留配额从100%下调至85%； 在住房与公用事业领域（供热、供水、污水处理、生活垃圾管理）——从75%降至60%，而其他至关重要的企业则维持50%的基本保留限额。

将由一个新机构——隶属于内阁的协调中心——来确定各机构的地位及其关键程度。该中心将由17人组成：包括安全部门（安全局、总情报局、对外情报局）及国家警察的代表。

与此同时，政府计划收紧针对残疾人亲属的服役延期规定。具体而言，根据现有数据，若家庭中仅有一名残疾儿童且父母双方均在世，则拟取消其服役延期资格。 对于配偶及属于前两类残疾等级的成年子女，仅在需要长期照护的情况下才可获得服役延期。 此外，据称还计划加强对照料重病患者的亲属的要求，并将某些类别的亲属排除在有权获得服役延期的人员范围之外。

政府的这些计划已在社交媒体上以及专家群体中引发了猛烈抨击。 这不禁让人质疑：形势真的如此严峻，以至于当局在寒冬将至、供暖季即将开始之际，且在俄罗斯对能源设施的袭击日益加剧的背景下，竟采取如此不受欢迎且显然有害于国家运转的措施？ UA.News 就此向国内专家征询了意见。详情请见我们的报道。

不应解除征召，而应清查所有“虚假”预征人员：乌克兰武装部队侦察连连长德尼·雅罗斯拉夫斯基

实际上，从一开始就应该在2023-2024年期间对全国进行动员。而且要通过自身行动示范具体该如何操作，因为民众对公平正义有着巨大的诉求。

至于当下，我建议不要撤走关键基础设施、国防及公用事业企业等单位所配备的装甲车辆。 我建议对所有曾获配防弹装备的人员——尤其是地方军事行政机构负责人——进行全面审查。我来解释一下我的意思。 据我所知——我在执法机构和地方政府中拥有广泛的人脉——许多人在关键基础设施项目中获得了豁免权和延期，但这些人实际上与此事毫无关联。 完全没有！这涉及一些“空壳公司”，被列入名单的人员是通过付费在这些公司“挂名”的。

据我掌握的信息，一家公司为30至50人办理“预留”手续，费用可能高达30万美元。 这是一种极其严重的腐败现象。因此，需要进行大规模的审查，字面意义上要“逐一仔细核查”所有情况。请相信：届时根本无需裁员——只需清除这些虚假的预留名额即可。

至于军队方面，总统办公室主任布达诺夫不久前曾指出：总参谋部面临着每月动员3万人的任务。 重要的是：这并不是因为他们全都阵亡了！有人因负伤离队，有人被除名，有人在医院，有人在后方支援单位，还有人迎来了第三个孩子等等。这就是运作机制。 为了使军队保持常备的战斗编制，才需要每月动员3万人。顺便说明一下，我之所以解释布达诺夫的话，是为了避免人们误以为我们每月有3万人的伤亡，所以才进行这样的动员。并非如此。

也就是说，总而言之，首先需要对预备役人员名单进行全面核查。 我向各位保证，其中虚假人员所占比例极高。其次，军队每月3万人的征召数字确实存在。但原因并非在于阵亡人数。



看来，动员危机已达到相当严重的程度：乌克兰政治研究所所长鲁斯兰·博尔特尼克

确实，政府已经通过了该决议，尽管其最终细节仍在讨论中。 也许最终这些措施不会像最初宣布的那样严格。不过，应征入伍的人数显然可能会大幅增加。 在乌克兰，约有100万至200万人因各种原因获得了征兵延期。如果能将其中一部分人征召入伍，这将有望满足未来数月的征兵计划。

当然，大家都非常清楚，此类决定将对经济、军工复合体及公用事业企业造成损害。此外，这些措施还将加剧社会紧张局势和矛盾。 但如今，征兵危机似乎已达到如此严重的程度，以至于当局决定甚至采取这些不受欢迎的措施。

与此同时，请注意：政府目前尚未降低征兵年龄，该年龄仍维持在相当高的水平——25岁——并且排除了任何关于征召女性的计划。 也就是说，当局一方面试图维持关键社会群体的忠诚度，不破坏战争期间在社会与国家之间形成的社政平衡； 另一方面，则试图加强对拥有征兵豁免权员工的企业提出更严格的要求，以便征召更多人入伍。

如果这一举措未能奏效，我认为在今年年底或明年上半年，降低征兵年龄的问题将再次提上议程。而今后，还可能出现其他更不受欢迎的决定。

战争吞噬着生命。乌克兰武装部队中士兵和军官的短缺，仍是俄军得以继续推进的关键原因之一。政府正试图解决这一问题，并寻求补充兵力的额外途径。

关于征兵公平性的

诸多质疑：社会专家安德烈·帕夫洛夫斯基

此前，乌克兰对关乎国家存亡的关键行业实施了保留政策——例如国防企业员工曾被100%保留——但现在这一比例将降至80%。能源行业等其他领域也是如此。这些人员保障着关键基础设施的正常运转。 那谁来工作呢？

也就是说，我们看到内阁做出了完全不合逻辑、极其不公正的决定。更何况，请看：他们根本没有决定削减官员的保留名额！而官员有数十万之多，且全都享有保留名额。 其实完全可以裁减那些公务员，或者监督委员会里的寄生虫。

另一个体现这种不公的例子是：超过120家（！）民间组织的员工都被列入保留名单。 这些人难道对国防工业或基础设施的运转至关重要吗？为什么会这样？为什么司机或工程师可能无法获得保留资格，而某个靠外国资助工作的活动家却能获得保留资格？

这一切都引发了关于公平性、合理性乃至基本常识的质疑。 另一方面，也许这正是当前前线客观形势的体现。但与此同时，我们拥有数十万名警察，还有内务部的中央机构。这些人受过专业训练，懂得如何使用武器。

总体而言，有必要对后方机构进行一次全面审查。例如，在战争期间，真的需要如此多的法官和检察官吗？因此，确实存在许多问题。这是最基本的公平问题，而在战争期间，这一问题尤为尖锐。



动员储备正在逐渐耗尽：军事专家奥列格·日达诺夫

动员储备并非取之不尽。它正在逐渐耗尽。 遗憾的是，新兵的补充速度远不及我们在战争中承受伤亡的速度。这就是战争！因此，国家不得不取消一定数量的征兵豁免和延期，以便至少维持现有的动员规模。 这正是我们目前所经历的消耗战的本质。谁的资源更多，谁的韧性更强，谁最终就能获胜。

对国家的

信任取决于其领导层是否愿意与社会共同分担战争的重担：“第三部门”中心主任安德烈·佐洛塔廖夫

动员资源危机极为严峻。任何一支军队在很大程度上都依赖于直接参战的人员：他们手持武器驻守战壕、坚守阵地、参与突击并执行作战任务。 据曾长期在作战部队服役的记者弗拉基米尔·博伊科称，乌克兰武装部队中现役军人仅剩约15万至20万人。 必须认识到，伤亡最惨重的正是那些在前线作战的士兵。相比之下，负责通信联络或在后方仓库工作的人员的伤亡则要少得多。

对人员补充的需求在不断增加。据美国消息来源的估计（尽管乌克兰官方机构对此予以否认），乌克兰的总伤亡人数可能达到每月2万至2.5万人。 这涉及不同类别的伤亡：阵亡、失踪、负伤、逃兵……即使这些估算数据尚需单独核实，但人员短缺这一问题本身并未消失。 从当前形势来看，尽管征兵委员会采取了强硬措施，但此次动员仍无法确保完成月度计划。而原本可用于补充军力的预备役资源也已日渐枯竭。

这或许正是军方坚持要求修订预留名额和延期服役规定的原因。 军方代表多次提及的降低征兵年龄，在政治上极不受欢迎，当局显然并不急于采取这一举措。 相比之下，减少被豁免服役人员的数量——特别是在被认定为“至关重要”的企业中——似乎是一个更简单的解决方案。尤其是考虑到该国经济已遭受巨大损失。

但这里存在一个严重问题：保留名额不仅涉及那些对关键基础设施运作真正不可或缺的人员。 还存在腐败问题：有人可能通过个人关系或花钱获得保留名额。如果系统无法区分对员工的实际需求与对保留制度的滥用，后果可能会非常严重。

缩减预留名额可能对自来水公司、能源企业及其他关键基础设施企业造成冲击。 员工数量减少将意味着在维修、维护和修复受损设施方面面临更多困难。也就是说，国家在试图解决军队人员短缺问题的同时，却冒着削弱那些对国家正常运转不可或缺的系统的风险。 此类企业的负责人应有理有据地争取保留真正不可或缺的专业人才，因为这关乎的不是特权，而是国家的安全与生存能力。

与此同时，经济危机和大型工业企业的停产又催生了另一种危险趋势：人们失去工作，可能会被征召入伍。当生产停滞时，数万名工人将陷入不确定的境地。 或许当局预计其中一部分人会加入军队。但即使这能带来短期效果，此类政策也无法解决战略性问题。

考虑到人口危机和劳动力资源的减少，这与其说是应对挑战的全面解决方案，不如说是治标不治本的权宜之计。 在此不妨提及芬兰元帅卡尔·曼纳海姆的一个著名轶事：他曾请求拨款，用于在与苏联接壤的边境修建防御工事。 据说，财政部长回答他：首先需要建设一种让人们愿意去捍卫的生活。 这一观点蕴含着重要的意义：国家不仅要要求公民履行义务，还应创造这样的条件，让人们感受到公正、信任，并对共同的未来承担责任。



这便引出了另一个根本性问题——法律面前的不平等。 给人一种印象的是，动员的负担不成比例地压在了社会金字塔的底层：工人、企业员工、农民。农村地区已经很大程度上感受到了动员的影响，而现在这种影响也越来越强烈地波及到城市。 尽管人们谈论着“有人情味的动员”，但有理由预计这种压力将会加剧。与此同时，社会并未看到政治精英、高级官员和有影响力的群体承担起相应的责任。

在不同的历史时期，精英阶层的代表往往亲自奔赴前线，以此表明他们愿意与公民共同承担危险。例如，英国首相赫伯特·阿斯奎斯的儿子们就在第一次世界大战中牺牲了。 这些例子并不意味着历史情境可以机械地移植到当下，但它们提醒我们一个重要原则：对国家的信任，也取决于执政者是否愿意与整个社会共同分担战争的重担。

遗憾的是，在乌克兰至今仍存在一种感觉，即在法律面前，有些人比其他人更“平等”。如果新的动员决定再次首先打击那些资源、人脉和自我保护能力较弱的人，这只会加深社会分裂。 动员问题不仅仅关乎可以征召的人数。这也是一个关于正义、对国家的信任以及社会是否愿意共同承受战争考验的问题。

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