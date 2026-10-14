W ostatnim czasie pojawiło się wiele dyskusji na temat nowych zasad rezerwacji w Ukrainie. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 października ustanowiono zaktualizowane limity dotyczące liczby osób zarezerwowanych i „odroczonych”. Co prawda dokument został przyjęty z jednodniowym terminem na dopracowanie, a w części dotyczącej przeglądu procentowych limitów rezerwacji – z pięciodniowym terminem na sfinalizowanie. Oznacza to, że nadal istnieją szanse na pewne, choćby względnie pozytywne dla obywateli, zmiany w zakresie zmniejszenia liczby osób uprawnionych do zwolnienia z służby wojskowej ze względu na pracę w przedsiębiorstwach o znaczeniu krytycznym.

Według informacji wielu źródeł rządowych, obecnych i byłych urzędników, niektórych posłów do Sejmu Narodowego oraz władz miasta Kijowa, przygotowany przez Radę Ministrów projekt przewiduje zmniejszenie limitów rezerwacji pracowników w szeregu branż kluczowych dla funkcjonowania państwa. Tak więc w sektorze kompleksu obronno-przemysłowego i energetyki planuje się obniżenie kwoty rezerwacji z 100% do 85%, w sektorze gospodarki mieszkaniowej i komunalnej (zaopatrzenie w ciepło, wodociągi i kanalizacja, gospodarka odpadami) – z 75% do 60%, natomiast pozostałe przedsiębiorstwa o krytycznym znaczeniu zachowają podstawowe limity na poziomie 50%.

O statusie i stopniu krytyczności danej instytucji będzie decydował nowy organ — Centrum Koordynacyjne przy Radzie Ministrów. W jego skład wejdzie 17 osób: będą to przedstawiciele służb bezpieczeństwa (SBU, GUR, SVR) oraz Policji Narodowej.

Równolegle rząd planuje zaostrzyć zasady dotyczące odroczeń dla krewnych osób niepełnosprawnych. W szczególności, zgodnie z dostępnymi danymi, proponuje się cofnięcie odroczenia, jeśli w rodzinie jest jedno dziecko niepełnosprawne, a oboje rodzice są obecni. W przypadku małżonków i dorosłych dzieci z niepełnosprawnością z dwóch pierwszych grup odroczenie ma być przyznawane wyłącznie pod warunkiem stałej opieki. Ponadto rzekomo planuje się również zaostrzyć wymagania wobec krewnych opiekujących się osobami ciężko chorymi oraz wykluczyć niektóre kategorie krewnych z grona osób uprawnionych do odroczenia.

Te plany rządu wywołały już falę krytyki w mediach społecznościowych, a także ze strony środowiska ekspertów. Powstaje pytanie: czy sytuacja jest rzeczywiście tak trudna, że władze decydują się na tak niepopularne i otwarcie szkodliwe dla funkcjonowania państwa kroki tuż przed nadejściem mrozów i rozpoczęciem sezonu grzewczego, a także w kontekście nasilenia rosyjskich ataków na sektor energetyczny? Serwis UA.News zwrócił się do krajowych ekspertów z prośbą o komentarz. Więcej szczegółów — w naszym artykule.

Nie należy zdejmować zbroi, lecz przeprowadzić weryfikację wszystkich „fałszywych” rezerwistów: dowódca kompanii rozpoznawczej Sił Zbrojnych Ukrainy Denys Jarosławski

W ogóle od samego początku należało zmobilizować cały kraj jeszcze w latach 2023–2024. Przy czym należało pokazać własnym przykładem, jak to wszystko należy robić, ponieważ wśród społeczeństwa istnieje ogromne zapotrzebowanie na sprawiedliwość.

Jeśli chodzi o teraźniejszość, to obecnie zalecałbym, aby nie wycofywać zbroi z obiektów infrastruktury krytycznej, przedsiębiorstw obronnych i komunalnych itp. Radziłbym przeprowadzić pełną weryfikację wszystkich, którym wcześniej wydano kamizelki kuloodporne – zwłaszcza szefów lokalnych administracji wojskowych. Wyjaśnię, co mam na myśli. O ile mi wiadomo – a mam szerokie grono znajomych w organach ścigania i wśród lokalnych władz – wielu osobom przyznano zwolnienia i odroczenia w obiektach infrastruktury krytycznej, jednak są to osoby, które w ogóle nie mają z tym nic wspólnego. Żadnego! Mowa o firmach-„fasadach”, w których zarejestrowane osoby „figurują” za pieniądze.

Z moich informacji wynika, że rezerwacja dla firmy obejmującej 30–50 osób mogła kosztować nawet 300 tysięcy dolarów. To bardzo poważny element korupcyjny. Potrzebna jest więc ogromna kontrola, aby sprawdzić to wszystko dosłownie „pod lupą”. I proszę mi wierzyć: wtedy nie będzie trzeba nikogo zwalniać — wystarczy po prostu usunąć fałszywe zwolnienia z poboru.

Jeśli chodzi o armię, to jeszcze niedawno szef Biura Prezydenta Budanow zaznaczył: Sztab Generalny ma za zadanie mobilizować 30 tysięcy osób miesięcznie. Ważne: nie dzieje się tak dlatego, że wszyscy oni giną! Ktoś odchodzi z powodu ran, ktoś zostaje zwolniony ze służby, ktoś przebywa w szpitalu, ktoś w rezerwie, u kogoś urodziło się trzecie dziecko i tak dalej. Tak to właśnie działa. Aby armia utrzymywała stały stan gotowości bojowej, konieczna jest mobilizacja 30 tysięcy osób miesięcznie. Wyjaśniam słowa Budanowa, aby ludzie nie myśleli, że mamy 30 tysięcy strat miesięcznie i dlatego prowadzimy taką mobilizację. Nie.

Podsumowując, przede wszystkim potrzebna jest całkowita weryfikacja osób zarezerwowanych. Zapewniam was, że jest tam ogromny odsetek fikcyjnych osób. Po drugie, ta liczba 30 tysięcy miesięcznie dla armii rzeczywiście istnieje. Ale przyczyną nie są ofiary śmiertelne.



Wygląda na to, że kryzys mobilizacyjny osiągnął znaczne rozmiary: dyrektor Ukraińskiego Instytutu Polityki Rusłan Bortnik

Rzeczywiście, rząd podjął już decyzję, choć jej ostateczne parametry są nadal przedmiotem dyskusji. Być może ostatecznie okażą się one nie tak rygorystyczne, jak zapowiadano początkowo. Niemniej jednak liczba osób podlegających mobilizacji może oczywiście znacznie wzrosnąć. Na Ukrainie około od jednego do dwóch milionów osób posiada odroczenia od mobilizacji z różnych powodów. Jeśli uda się wciągnąć część z nich do Sił Zbrojnych, potencjalnie pozwoli to zrealizować plan mobilizacyjny na kilka miesięcy.

Oczywiście wszyscy doskonale rozumieją, że takie decyzje będą miały negatywny wpływ na gospodarkę, kompleks wojskowo-przemysłowy oraz przedsiębiorstwa komunalne. Ponadto będą one nasilać napięcia społeczne i konflikty w społeczeństwie. Jednak obecnie kryzys mobilizacyjny osiągnął najwyraźniej tak duże rozmiary, że władze zdecydowały się podjąć nawet te niepopularne kroki.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę: rząd na razie nie obniża wieku poborowego, który pozostaje na dość wysokim poziomie – 25 lat – i odrzuca wszelkie plany dotyczące mobilizacji kobiet. Oznacza to, że władze starają się z jednej strony zachować lojalność kluczowych grup społecznych i nie naruszać równowagi społeczno-politycznej, która ukształtowała się podczas wojny między społeczeństwem a państwem. Z drugiej zaś strony – zaostrzyć wymagania wobec przedsiębiorstw, których pracownicy są objęci rezerwą, aby pozyskać do wojska większą liczbę osób.

Jeśli ten krok nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, sądzę, że pod koniec tego roku lub w pierwszej połowie przyszłego kwestia obniżenia wieku poborowego ponownie stanie się aktualna. W przyszłości mogą pojawić się również inne, jeszcze mniej popularne decyzje.

Wojna pochłania ludzi. Niedobór żołnierzy i oficerów w Siłach Zbrojnych Ukrainy pozostaje jedną z kluczowych przyczyn dalszego posuwania się naprzód armii rosyjskiej. Właśnie z tym problemem rząd będzie próbował walczyć, poszukując dodatkowych możliwości uzupełnienia stanu osobowego.



Zbyt wiele pytań dotyczących sprawiedliwości systemu rezerwacji: ekspert społeczny Andrij Pawłowski

Jeśli wcześniej na Ukrainie rezerwowano pracowników z branż naprawdę kluczowych dla funkcjonowania kraju — na przykład pracownicy zakładów zbrojeniowych byli rezerwowani w 100% — to teraz będzie to tylko 80%. Podobnie jest z pracownikami sektora energetycznego i tak dalej. To właśnie ci ludzie zapewniają funkcjonowanie infrastruktury krytycznej. Kto będzie pracował?

Widzimy więc całkowicie nielogiczne i absolutnie niesprawiedliwe decyzje rządu. Tym bardziej, że spójrzcie: nie podjęto przecież decyzji o ograniczeniu rezerwacji wśród urzędników! A jest ich setki tysięcy i wszyscy są objęci rezerwacją. Tych samych urzędników państwowych można było spokojnie zwolnić, podobnie jak pasożytów z rad nadzorczych.

Kolejny przykład tej niesprawiedliwości: pracownicy ponad 120 (!) organizacji społecznych zostali objęci rezerwą. Czy ci ludzie są może kluczowi dla przemysłu obronnego lub funkcjonowania infrastruktury? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego kierowca lub inżynier mogą nie zostać objęci rezerwą, a jakiś aktywista, pracujący za zagraniczne dotacje, ma rezerwę?

To wszystko rodzi pytania dotyczące sprawiedliwości, zasadności i po prostu zdrowego rozsądku. Z drugiej strony, być może taka jest obecnie obiektywna sytuacja na froncie. Ale przecież mamy setki tysięcy policjantów, mamy centralny aparat spraw wewnętrznych. A to są ludzie przeszkoleni, którzy wiedzą, jak posługiwać się bronią.

Ogólnie rzecz biorąc, należy przyjrzeć się strukturom tyłowym. Czy na przykład w czasie wojny potrzebna jest taka liczba sędziów i prokuratorów? Dlatego rzeczywiście istnieje wiele problemów. Jest to kwestia elementarnej sprawiedliwości, która w czasie wojny nabiera szczególnego znaczenia.

Rezerwa

mobilizacyjna stopniowo się wyczerpuje: ekspert wojskowy Oleg Żdanow

Rezerwa mobilizacyjna to nie bezdenna beczka. Stopniowo się wyczerpuje. Ludzie, niestety, nie pojawiają się i nie dorastają tak szybko, jak szybko ponosimy straty na wojnie. To jest wojna! Dlatego państwo jest zmuszone do zniesienia pewnej liczby zwolnień i odroczeń, aby utrzymać wskaźniki mobilizacji przynajmniej na dotychczasowym poziomie. Na tym właśnie polega wojna na wyczerpanie, która obecnie toczy się u nas. Kto ma więcej zasobów, kto ma więcej wytrzymałości, ten ostatecznie wygra.



Zaufanie do państwa zależy od tego, czy ci, którzy nim rządzą, są gotowi dzielić ciężar wojny ze społeczeństwem: dyrektor centrum „Trzeci Sektor” Andrij Zolotariow

Kryzys związany z zasobami mobilizacyjnymi jest niezwykle dotkliwy. Każda armia opiera się w znacznej mierze na tych, którzy bezpośrednio walczą: z bronią w ręku przebywają w okopach, utrzymują pozycje, biorą udział w szturmach i wykonują zadania bojowe. Jeśli odwołać się do dziennikarza Włodzimierza Bojka, który przez długi czas służył bezpośrednio w jednostkach bojowych, w Siłach Zbrojnych Ukrainy pozostało około 150–200 tysięcy aktywnych żołnierzy. Należy jednak pamiętać, że największe straty ponoszą właśnie ci, którzy walczą na linii frontu. Natomiast straty wśród osób zapewniających łączność lub pracujących w magazynach na tyłach są znacznie mniejsze.

Potrzeba uzupełnienia stanu osobowego stale rośnie. Według szacunków przypisywanych źródłom amerykańskim, a zaprzeczanych przez ukraińskie władze, łączne straty Ukrainy mogą wynosić 20–25 tysięcy osób miesięcznie. Mowa tu o różnych kategoriach strat: poległych, zaginionych, rannych, dezerterów... Nawet jeśli szacunki te wymagają osobnej weryfikacji, sam problem braku ludzi nigdzie nie znika. Sądząc po sytuacji, obecna mobilizacja, pomimo rygorystycznych metod działania Komitetu Mobilizacyjnego, nie zapewnia realizacji miesięcznych planów. A rezerwy, z których można by uzupełniać siły zbrojne, wyczerpują się.

Prawdopodobnie właśnie dlatego wojskowi nalegają na zmianę zasad rezerwacji i odroczeń. Obniżenie wieku poborowego, o czym wielokrotnie wspominali przedstawiciele środowisk wojskowych, jest krokiem niezwykle niepopularnym politycznie, a władze najwyraźniej nie spieszą się z jego podjęciem. Z kolei zmniejszenie liczby pracowników objętych rezerwą, zwłaszcza w przedsiębiorstwach o statusie krytycznie ważnych, może wydawać się prostszym rozwiązaniem. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że gospodarka kraju poniosła ogromne straty.

Istnieje jednak poważny problem: rezerwacja dotyczy nie tylko tych, którzy są rzeczywiście niezbędni do funkcjonowania infrastruktury o znaczeniu krytycznym. Istnieje również aspekt korupcyjny: możliwość uzyskania rezerwacji dzięki osobistym kontaktom lub za pieniądze. Jeśli system nie będzie rozróżniał rzeczywistego zapotrzebowania na pracowników od formalnego wykorzystywania rezerwacji, konsekwencje mogą okazać się bardzo poważne.

Ograniczenie rezerwacji może uderzyć w przedsiębiorstwa wodociągowe, energetyczne i inne podmioty infrastruktury krytycznej. Mniejsza liczba pracowników będzie oznaczała większe trudności z naprawą, konserwacją i odbudową uszkodzonych obiektów. Oznacza to, że próbując rozwiązać problem kadrowy w wojsku, państwo ryzykuje osłabienie tych systemów, bez których normalne funkcjonowanie kraju jest niemożliwe. Kierownictwo takich przedsiębiorstw powinno w sposób uzasadniony bronić rezerwacji prawdziwie niezastąpionych specjalistów, ponieważ nie chodzi tu o przywileje, ale o bezpieczeństwo i zdolność przetrwania państwa.

Jednocześnie kryzys gospodarczy i wstrzymanie działalności dużych zakładów przemysłowych powodują pojawienie się kolejnej niebezpiecznej tendencji: ludzie tracą pracę i mogą znaleźć się wśród osób, które zostaną zmobilizowane. Kiedy produkcja zostaje wstrzymana, dziesiątki tysięcy pracowników znajdują się w niepewnej sytuacji. Być może władze liczą, że część tych osób zasili szeregi wojska. Jednak nawet jeśli przyniesie to krótkoterminowe rezultaty, taka polityka nie rozwiąże problemu strategicznego.

Biorąc pod uwagę kryzys demograficzny i zmniejszające się zasoby siły roboczej, jest to raczej środek doraźny niż pełnoprawna odpowiedź na wyzwanie. Warto tu przytoczyć znaną historię o fińskim marszałku Karlu Mannerheimie, który prosił o środki na budowę umocnień na granicy z Związkiem Radzieckim. Jak się mówi, minister finansów odpowiedział mu, że najpierw trzeba zbudować takie życie, którego ludzie będą gotowi bronić. W tej myśli tkwi ważna prawda: państwo powinno nie tylko wymagać od obywateli wypełniania obowiązków, ale także stwarzać warunki, w których ludzie będą odczuwać sprawiedliwość, zaufanie i odpowiedzialność za wspólną przyszłość.



I tu dochodzimy do kolejnego fundamentalnego problemu – nierówności wobec prawa. Odnosi się wrażenie, że ciężar mobilizacji nieproporcjonalnie spada na niższe szczeble piramidy społecznej: robotników, pracowników przedsiębiorstw, rolników. Obszary wiejskie już w znacznym stopniu odczuły skutki mobilizacji, a teraz coraz silniej odbijają się one również na miastach. Pomimo rozmów o „mobilizacji z ludzkim obliczem” istnieją podstawy, by spodziewać się, że presja będzie się nasilać. Jednocześnie społeczeństwo nie dostrzega, by przedstawiciele elit politycznych, wysocy urzędnicy i wpływowe grupy ponosili proporcjonalny ciężar odpowiedzialności.

W różnych okresach historycznych przedstawiciele elit nierzadko sami udawali się na front, pokazując, że są gotowi dzielić niebezpieczeństwo ze swoimi obywatelami. Na przykład synowie brytyjskiego premiera Herberta Asquitha zginęli podczas I wojny światowej. Takie przykłady nie oznaczają, że historyczne okoliczności można mechanicznie przenieść na teraźniejszość, ale przypominają o ważnej zasadzie: zaufanie do państwa zależy również od tego, czy ci, którzy nim rządzą, są gotowi dzielić ciężar wojny z całym społeczeństwem.

Niestety, na Ukrainie wciąż panuje poczucie, że przed prawem jedni są równiejsi od innych. A jeśli nowe decyzje dotyczące mobilizacji ponownie uderzą przede wszystkim w tych, którzy mają mniej zasobów, kontaktów i możliwości obrony, to tylko pogłębi to podziały społeczne. Problem mobilizacji nie sprowadza się wyłącznie do liczby osób, które można powołać do służby. Jest to również kwestia sprawiedliwości, zaufania do państwa oraz gotowości społeczeństwa do wspólnego znoszenia trudów wojny.

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