Кабмін попередньо схвалив нові правила бронювання

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Кабінет Міністрів України під час засідання 13 жовтня 2026 року ухвалив постанову «Про деякі питання організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час». Документ прийнято з одноденним доопрацюванням, а в частині перегляду відсоткових лімітів бронювання — із п'ятиденним терміном фіналізації.

За інформацією урядових джерел та народного депутата Ярослава Железняка, підготовлений проєкт передбачає скорочення лімітів бронювання працівників у кількох ключових галузях:

ОПК та енергетика: зниження квоти зі 100% до 85%;

ЖКГ (теплопостачання, водоканали, управління побутовими відходами): зниження із 75% до 60%;

Інші критично важливі підприємства: збереження базового ліміту на рівні 50%.

Замість Міноборони та Міжвідомчої робочої групи регулюванням статусу підприємств опікуватиметься новостворений Координаційний центр при Кабміні у складі 17 осіб під співголовуванням Мінекономіки та Міноборони. До його складу також увійдуть представники СБУ, ГУР, СЗР, Нацполіції, Пенсійного фонду та Держпраці. Без погодження цього Центру жодне підприємство не зможе отримати статус критично важливого або квоту понад 50%.

Усі міністерства та обласні військові адміністрації зобов'язані переглянути й погодити з Координаційним центром галузеві критерії «критичності» до 20 жовтня. Ухвалені рішення про підвищені ліміти діятимуть до 1 року, однак бронь втрачатиме чинність, якщо не буде оформлена через портал «Дія» протягом 5 робочих днів. Водночас уряд зберіг діючу норму, за якою працівники з відстрочкою з інших підстав (студенти, батьки трьох дітей тощо) продовжують враховуватися до загальної бази розрахунку лімітів бронювання.

Джерела: Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

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