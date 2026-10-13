Кабмин предварительно одобрил новые правила бронирования

Кабинет Министров Украины на заседании 13 октября 2026 года принял постановление «О некоторых вопросах организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время». Документ был принят с однодневным сроком доработки, а в части пересмотра процентных лимитов бронирования — с пятидневным сроком доработки.

По информации правительственных источников и народного депутата Ярослава Железняка, подготовленный проект предусматривает сокращение лимитов бронирования работников в нескольких ключевых отраслях:

ОПК и энергетика: снижение квоты со 100% до 85%;

ЖКХ (теплоснабжение, водоканалы, управление бытовыми отходами): снижение с 75% до 60%;

Другие критически важные предприятия: сохранение базового лимита на уровне 50%.

Вместо Минобороны и Межведомственной рабочей группы регулированием статуса предприятий будет заниматься вновь созданный Координационный центр при Кабмине в составе 17 человек под сопредседательством Минэкономики и Минобороны. В его состав также войдут представители СБУ, ГУР, СЗР, Нацполиции, Пенсионного фонда и Гоструда. Без согласования с этим Центром ни одно предприятие не сможет получить статус критически важного или квоту свыше 50%.

Все министерства и областные военные администрации обязаны пересмотреть и согласовать с Координационным центром отраслевые критерии «критичности» до 20 октября. Принятые решения о повышенных лимитах будут действовать до 1 года, однако бронь утратит силу, если не будет оформлена через портал «Дия» в течение 5 рабочих дней. В то же время правительство сохранило действующую норму, согласно которой работники с отсрочкой по другим основаниям (студенты, родители троих детей и т. п.) продолжают учитываться в общей базе расчета лимитов бронирования.

Источники: Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Минобороны разрешило военным за рубежом проходить ВЛК дистанционно.

Кабмин одобрил новые правила квартирного учета для военнослужащих.

Читай нас в