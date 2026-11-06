乌克兰安全局揭露了一名俄罗斯间谍，该间谍引爆了第聂伯市议会一名官员的汽车

乌克兰安全局反间谍部门逮捕了一名俄罗斯间谍，该间谍在第聂伯市发生一起导致一人死亡的恐怖袭击事件后，已潜逃一年半有余。被捕者被指控涉嫌实施恐怖袭击。

据调查显示，该嫌犯系一名被俄罗斯特工机构招募的当地逃兵。

2025年4月，他受俄罗斯联邦指使，引爆了第聂伯罗彼得罗夫斯克市议会左岸行政区负责人的汽车。由于自制爆炸装置的爆炸，该官员受重伤，随后在医院不治身亡。

完成俄罗斯指挥官的任务后，该特工藏匿于该州首府。乌克兰安全局（SBU）反间谍人员查明了其行踪并将其抓获。

调查显示，该男子是通过一名居住在卢甘斯克州临时被占领土上的熟人被招募的。

随后，该嫌疑人接到俄罗斯特工机构的任务，要求其暗杀居住在邻近房屋的一名乌克兰官员。

为实施犯罪，该嫌犯在其公寓阳台设置了隐蔽的视频监控。他利用行车记录仪跟踪未来受害者的车辆，并试图确定其出家的大致时间。

随后，该特工从俄罗斯收到了藏匿点的坐标，并从那里取走了自制爆炸装置。

在袭击发生前一天，该嫌疑人准备了以塑胶炸药为基础的爆炸装置，并为其安装了运动传感器。随后，该装置被固定在汽车驾驶座下方。

在搜查过程中，警方从该嫌疑人处查获了一台行车记录仪和两部智能手机，他曾交替使用这些设备与俄罗斯特工部门代表进行联络。

乌克兰安全局（SBU）调查人员已根据《乌克兰刑法典》第258条第3款——实施导致人员死亡的恐怖主义行为——向该男子告知了犯罪嫌疑。

该条款规定的量刑为终身监禁并没收财产。

目前，关于对被拘留者采取羁押措施的问题正在商议中。

乌克兰安全局新闻处在Telegram上发布了这一消息。

此前，乌克兰安全局反间谍处在基辅州拘留了一名俄罗斯间谍，该间谍受俄罗斯联邦安全局（FSB）指使，收集情报以调整对当地能源设施的打击。 涉案人员系某物流公司司机，他还曾追踪国防军维修基地的位置。

乌克兰安全局反间谍部门在赫梅利尼茨基州拘留了一名男子，他涉嫌向俄罗斯特工机构提供军事单位、国防企业和邮政终端的坐标。

乌克兰安全局军事反间谍部门与国家调查局联合查获了一名被俄罗斯联邦安全局（FSB）策反的军人，该人向俄罗斯提供了南部战线乌克兰军事设施的坐标。 为掩盖与俄罗斯特工机构的联系，该间谍更换了77个电话号码，并使用了18部智能手机。

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