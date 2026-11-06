乌克兰安全局（SBU）与300多家企业通力合作，共同保护军事研发成果

乌克兰安全局与300多家军工企业的代表达成一致，将加强合作以对抗敌对特工机构。 双方将在“前哨”计划框架内开展合作，该计划旨在保护国防工业企业免受间谍渗透、内幕交易及网络威胁。

“前哨”计划涵盖三个关键的防护方向。首先是打击蓄意的内鬼行为，即查出那些被俄罗斯特工机构试图招募或已被其利用以谋取私利的人员。

该计划还旨在防止无意中的数据泄露，即员工在不知情的情况下成为敌方的信息来源。特别是，在采访、行业活动或社交媒体上泄露敏感信息。

合作的一个独立方向涉及加强国防企业的网络安全。该方向包括采取预防措施保护信息系统、预警当前的网络威胁，以及由乌克兰安全局（SBU）专家协助企业在遭受敌方攻击后恢复运营并调查此类事件。

安全局将向企业提供安全建议，并在发现威胁时提供明确的应对流程。相关指南中融入了安全局在应对俄罗斯联邦特工机构侦察和破坏活动方面的先进经验。

国防企业代表支持安全局的这一倡议，并表示愿意加入该计划。与安全局相关部门建立直接沟通渠道，将使制造商在发现安全威胁时能够迅速获得专业援助。

来源：SBU

乌克兰武装部队（ZSU）内部查获一名曾更换过77个电话号码的俄罗斯间谍。

根据反间谍部门和安全局调查人员的证据，一名俄罗斯军事情报局女间谍被判处15年监禁并没收财产，该间谍于2024年10月在哈尔科夫被安全局揭露。

此前，在文尼察州，一名负责协调俄罗斯对能源设施袭击行动的FSB女间谍被查获并拘留。该女子收集发电设施的情报，并将坐标传递给敌方。

此前，乌克兰安全局（SBU）和国家警察挫败了俄罗斯特工机构又一次企图在基辅制造动荡的行动。此次，在首都中心地区，一名正准备纵火焚烧乌克兰国家记忆研究所大楼的FSB特工被捕。

一名在基洛沃格勒州活动的俄罗斯间谍被判处15年监禁并没收财产。该犯罪分子受俄罗斯联邦指使，企图在护送乌克兰武装部队车队的特勤车辆上安装GPS追踪器。

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