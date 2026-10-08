乌克兰的欧盟之路能带来什么，乌克兰又能为欧洲带来什么

关于乌克兰加入欧盟的话题被广泛讨论。新闻中提到的都是谈判、产业集群、改革以及布鲁塞尔提出的要求。 但对于不每天关注政治的人来说，“欧洲一体化”这个词往往令人费解。它对乌克兰意味着什么？对民众和企业会有什么变化？这个过程真的能让双方都受益吗？

我决定从实际角度来审视欧洲一体化：它能给乌克兰带来什么，我们已经做了什么，还需要做出哪些改变，以及我们能为欧洲做出哪些贡献。

从2026年1月1日起，乌克兰人在欧盟国家使用移动通信服务时，无需支付额外的漫游费。这是欧洲一体化带来的一个实例，在日常旅行中就能切身感受到。

欧洲一体化意味着乌克兰正逐步将其法律和政府机构的工作规范与欧盟规则接轨。 这一进程的目标是加入欧盟。对于民众和企业而言，变化早已开始：包括权益保障、更清晰的工作与贸易条件，以及对所有人一视同仁的规则。

我经常随乌克兰代表团前往布鲁塞尔。 作为乌克兰银行协会的副主席，我也密切关注着金融领域规则的变化。因此，我既从谈判的角度，也从必须按照新要求开展业务的商业角度，观察着欧洲一体化进程。

欧盟对乌克兰的期待

要加入欧盟，一国必须满足三项基本要求。该国必须拥有民主制度，尊重人权和法治。其经济必须做好在共同市场中竞争的准备。政府机构必须能够将欧洲规则付诸实践。

这些规则涵盖司法、政府采购、银行、农业、环境保护、能源以及许多其他领域。乌克兰必须通过必要的法律并确保其得到执行。

乌克兰已于2025年9月完成了对其立法是否符合欧盟标准的审查。2026年6月，就“基础”模块开启了谈判；7月，就“对外关系”模块开启了谈判。 六个谈判领域中已有两个启动。据KSE Institute截至9月16日的数据，谈判涵盖了33个章节中的7个。

“基础”模块涵盖司法与基本权利、司法与安全、政府采购、统计及财务控制。正是通过这些领域，可以特别清楚地看出国家机构是否能够按照乌克兰承诺实施的规则运作。

据政府数据显示，截至9月中旬，最高拉达共有114项与欧洲一体化相关的法案处于不同审议阶段。 司法改革、检察院和反腐败机构的工作，以及少数民族权利仍属优先事项。对于入盟而言，关键在于已通过的法规能在国家机构中切实执行，并影响日常决策。

司法与腐败：关键考验

欧盟期望乌克兰法院保持独立，法官和检察官的遴选应公开透明，并遵循明确的标准。此外，还需缩短法院审理时间，并确保法院判决得到执行。

反腐败机构必须保持独立，并拥有充分的职权。欧盟期待在高层腐败案件中取得实质性进展，同时加强对政府采购、海关、税务领域及国有企业的监管。

当司法不独立时，公民、企业家以及为企业提供贷款的银行都将面临风险。当反腐败机构无法自由开展工作时，法律对所有人一视同仁的原则便会受到质疑。

据KSE Institute分析师评估，截至9月16日，乌克兰在法治领域的十项既定优先事项中仅完成了一项。 这一评估表明，仅启动谈判远远不够：进展取决于法院、检察院和反腐败机构工作中的具体变革。

在前往布鲁塞尔的行程中，我多次听到有人表示，腐败丑闻使关于支持乌克兰的讨论变得复杂。对欧洲政界人士而言，主要问题在于，在腐败案件中，屡屡出现代表乌克兰最高层的人士。 今天，欧洲官员们还与他们握手、进行谈判，并听取关于乌克兰需要资金支持的论点；明天却得知，乌克兰国家反腐败局（NABU）已向这些人发出涉嫌犯罪的通知。 对于欧洲政界人士而言，此类接触已构成声誉风险。这引发了一个问题：究竟该信任谁，以及今后应如何与乌克兰当局建立关系。

安德烈·叶尔马克便是其中一例。 他曾任总统办公室主任，是乌克兰谈判代表团的关键人物之一；而在2026年5月，乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）向他发出了涉嫌洗钱超过4.6亿格里夫纳的指控。

在布鲁塞尔会面期间，我曾就此与欧洲议会议员米哈尔·科博斯科进行过讨论。他支持乌克兰，并致力于推动乌克兰的利益。然而，此类腐败事件越多，反对向乌克兰提供援助的政治家们就越能获得更多论据。 与此同时，米哈尔·科博斯科及其他乌克兰的支持者不得不付出越来越多的努力，以说服他们的选民和纳税人——欧盟预算正是由这些纳税人的资金构成的——继续向乌克兰提供资金是必要的。

银行与保险：稳健基调不变，变革仍在继续

我在金融领域的工作使我能够通过具体案例来探讨欧洲一体化。对于银行和保险公司而言，欧洲规则早已成为日常工作的一部分。 2026年6月，乌克兰国家银行行长安德烈·皮什尼伊评估认为，银行业监管与欧盟规则的符合度约为78%，保险业监管的符合度约为55%。

在逐步接轨欧盟规则的同时，乌克兰已积累了自身经验，这对欧洲合作伙伴颇具参考价值。全面战争爆发后，银行体系并未停摆。 在最初最艰难的几个月里，银行确保了支付的连续性，随后在停电、炮击和网络攻击期间仍持续运营。 民众能够动用自己的资金，企业能够向员工和合作伙伴支付款项，国家也进行了必要的拨款。银行体系的韧性帮助乌克兰的企业和经济挺过了难关。乌克兰也可以将这一经验与欧洲分享。

整个金融行业都在推进这些变革。国家银行正在更新监管要求，银行和保险公司则据此调整运营模式。 行业协会也积极参与其中，既代表企业立场，也协助与欧洲机构建立对话渠道。

商业与农业领域：市场准入与标准并重

欧洲一体化为乌克兰企业打开了通往共同市场的大门，但同时也要求企业符合该市场的标准。 2025年，乌克兰与欧盟之间的商品贸易额达到682亿欧元。修订后的自由贸易协定于当年10月生效。

对于农业部门而言，这意味着有机会在广阔的市场上销售产品，并逐步协调生产规则。 具体而言，涉及动物福利、农药及兽药的使用等问题。该协定还设定了保护机制，以防进口量激增对生产商造成严重损害。

在布鲁塞尔的会晤中，我与企业代表探讨了这些变化的实际操作层面：如何为企业做好准备、寻找合作伙伴以及了解欧洲市场的具体要求。对于企业家而言，提前了解将实施哪些规则以及有多少时间进行准备至关重要。

能源与国防：欧洲已迫切需要乌克兰的经验

乌克兰电力系统已于2022年3月接入欧洲电网。目前，电力市场运作规则的趋同进程正在推进。乌克兰能源行业虽在遭受打击，但其恢复与维持运营的经验对欧洲合作伙伴也至关重要。

6月，欧洲理事会强调了借鉴乌克兰在新技术领域经验以及与乌克兰国防工业开展合作的必要性。7月，欧盟委员会启动了“乌克兰-欧盟无人机联盟”。 在18家创始公司中，有9家来自乌克兰。此次合作旨在将乌克兰在无人机应用和快速改进方面的经验，与欧洲的研究和生产能力相结合。

乌克兰需要合作伙伴的支持，并对此深表感谢。与此同时，这种支持也是对欧洲自身安全的贡献。全面战争进入第五年，事实证明，保卫乌克兰已成为欧洲安全的一部分。乌克兰人正在遏制威胁欧洲各国的威胁。

我们对欧洲安全的贡献不能替代加入欧盟所需的改革。它展示了乌克兰能够带着怎样的经验和能力加入欧盟。

乌克兰仍需满足一系列复杂的要求，特别是在司法和反腐败方面。与此同时，乌克兰的企业、金融部门以及保护关键基础设施的经验，已经能够为欧洲带来益处。乌克兰有能力加强共同安全，并帮助欧盟更好地应对危机。

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