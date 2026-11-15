哈里王子抵达利沃夫，参加全乌克兰“不屈者”运动会

英国哈里王子来到利沃夫参加全乌克兰不屈运动会，旨在亲自为参加轮椅橄榄球比赛的乌克兰军人及退伍军人加油助威。

“这尤其令人感动，因为正是哈里王子于2014年创办了‘不屈运动会’。 如今他来到乌克兰，与我们的捍卫者们并肩而立——对于他们而言，体育已成为伤后康复的重要组成部分，”利沃夫州行政管理局主席马克西姆·科齐茨基表示。

此次在利沃夫举行的比赛中，共有约500名选手报名参赛，根据比赛结果，将组建一支由60名退伍军人组成的国家队，参加2027年在伯明翰举行的国际“不屈运动会”。

利沃夫州行政管理局主席马克西姆·科齐茨基。

值得一提的是，战争老兵兼真人秀节目《单身汉》第13季的英雄亚历山大·布德科（人称“特伦”）曾于2026年4月会见了正在乌克兰访问的哈里王子。

哈里王子曾访问布恰，并与当地政府官员会面。

在基辅，哈里王子呼吁美国在俄罗斯对乌克兰的战争中发挥领导作用。

此前，在俄罗斯全面入侵四周年之际，哈里王子录制了一段致乌克兰人民的视频致辞，在视频中分享了去年访问乌克兰时的感想。

哈里王子最近参加了美国脱口秀节目《The Late Show》的一期录制，在节目中出演了一个喜剧小品，并在其中调侃了美国总统唐纳德·特朗普。

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