乌克兰外交部长安德烈·西比加就俄罗斯关于构建“欧洲新安全架构”的声明发表了评论。 他表示，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京正试图重塑欧洲安全秩序，仿佛自己身处1945年的雅尔塔会议， 然而，要提出如此大规模的主张，首先必须赢得一场世界大战，而俄罗斯在四年零八个月的全面入侵中，却仅能“几乎占领”扎波罗热州的马拉·托克马奇卡村。

外交部长强调，俄罗斯联邦已有超过160万军人阵亡或负伤，却未能实现任何战争目标。 他还指出，仅2026年10月，俄军就损失了54,400名占领军，而乌克兰军队收复的领土面积甚至超过了敌军所占领的范围。

西比加强调，普京在现阶段最多只能就沿当前交火线实现公正停火进行谈判，而非划分势力范围。 该部长补充道，欧洲不需要新的安全秩序，因为现有的安全秩序已经存在，而结束俄罗斯对乌克兰的侵略才是保障欧洲大陆安全的最佳方案。

来源：乌克兰外交部。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基就“将顿巴斯移交给俄罗斯以换取对乌克兰的安全保障”这一提议发表了看法。他强调，领土让步无法解决核心问题：即弗拉基米尔·普京在获得这些领土后是否会停止侵略。

欧盟、法国、德国、意大利、英国、 乌克兰、美国及北约的代表在阿布扎比举行的会议上强调，任何未来的和平协议都必须尊重乌克兰的主权和领土完整，以及其自主决策的权利。 此外，协议必须为我国提供可靠的安全保障。

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