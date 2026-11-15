Сибига ответил на предложения РФ о новом порядке обеспечения безопасности в Европе

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал заявления России о формировании «новой архитектуры безопасности в Европе». По его словам, российский диктатор Владимир Путин пытается перекроить европейский порядок безопасности, представляя себя на Ялтинской конференции 1945 года, однако для выдвижения претензий такого масштаба сначала нужно выиграть мировую войну, тогда как Россия за четыре года и восемь месяцев полномасштабного вторжения смогла лишь «почти захватить» село Малая Токмачка в Запорожской области.

Глава МИД подчеркнул, что РФ потеряла более 1,6 миллиона военных убитыми и ранеными, но не достигла ни одной цели войны. Он также отметил, что только за октябрь 2026 года потери России составили 54 400 оккупантов, а украинские силы освободили больше территории, чем врагу удалось захватить.

Сибига подчеркнул, что максимум, о чём Путин может договариваться на нынешнем этапе, — это справедливое прекращение огня вдоль текущей линии соприкосновения, а не распределение сфер влияния. Министр добавил, что Европе не нужен новый порядок безопасности, поскольку он уже существует, а лучшим планом для безопасности континента является прекращение российской агрессии против Украины.

Источник: Министерство иностранных дел Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу идеи передачи Донбасса России в обмен на гарантии безопасности для Украины. Он подчеркнул, что территориальные уступки не решают главного вопроса: прекратит ли Владимир Путин агрессию после получения этих территорий.

Представители Европейского Союза, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины, США и НАТО во время встречи в Абу-Даби подчеркнули, что любые будущие мирные соглашения должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее право самостоятельно принимать решения. Кроме того, соглашение должно предусматривать надежные гарантии безопасности для нашего государства.

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