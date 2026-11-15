Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga skomentował rosyjskie oświadczenia dotyczące tworzenia „nowej architektury bezpieczeństwa w Europie”. Według niego rosyjski dyktator Władimir Putin próbuje zmienić europejski porządek bezpieczeństwa, wyobrażając sobie, że uczestniczy w konferencji w Jałcie z 1945 roku, jednak aby wysuwać roszczenia na taką skalę, trzeba najpierw wygrać wojnę światową, podczas gdy Rosja w ciągu czterech lat i ośmiu miesięcy pełnej inwazji zdołała jedynie „prawie zdobyć” wieś Mała Tokmachka w obwodzie zaporoskim.

Szef MSZ podkreślił, że Rosja straciła ponad 1,6 miliona żołnierzy zabitych i rannych, ale nie osiągnęła żadnego z celów wojny. Zaznaczył również, że tylko w październiku 2026 roku straty rosyjskie wyniosły 54 400 okupantów, a siły ukraińskie wyzwoliły więcej terytorium niż wrogowi udało się zająć.

Sybiga podkreślił, że jedyne, o czym Putin może negocjować na obecnym etapie, to sprawiedliwe zawieszenie broni wzdłuż obecnej linii starć, a nie podział stref wpływów. Minister dodał, że Europa nie potrzebuje nowego porządku bezpieczeństwa, ponieważ taki już istnieje, a najlepszym planem dla bezpieczeństwa kontynentu jest powstrzymanie rosyjskiej agresji wobec Ukrainy.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wypowiedział się na temat pomysłu przekazania Donbasu Rosji w zamian za gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Podkreślił, że ustępstwa terytorialne nie rozwiązują głównej kwestii: czy Władimir Putin zaprzestanie agresji po otrzymaniu tych terytoriów.

Przedstawiciele Unii Europejskiej, Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i NATO podczas spotkania w Abu Zabi podkreślili, że wszelkie przyszłe porozumienia pokojowe muszą respektować suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, a także jej prawo do samodzielnego podejmowania decyzji. Ponadto porozumienie musi przewidywać solidne gwarancje bezpieczeństwa dla naszego państwa.

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