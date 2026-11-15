Британский принц Гарри прибыл во Львов на Всеукраинские Игры Непокоренных, чтобы лично поддержать украинских военнослужащих и ветеранов во время соревнований по регби на инвалидных колясках.

«И это особенно трогательно, ведь именно принц Гарри в 2014 году основал Invictus Games. А теперь он приехал в Украину, чтобы быть рядом с нашими защитниками, для которых спорт стал важной частью восстановления после ранений», — отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Всего на соревнованиях во Львове зарегистрировались около 500 участников, по результатам которых будет сформирована национальная сборная из 60 ветеранов для участия в международных Играх Непокоренных в Бирмингеме в 2027 году.

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Напомним, ветеран войны и герой 13-го сезона шоу «Холостяк» Александр Будько, известный как Терен, встретился с принцем Гарри, который находился с визитом в Украине в апреле 2026 года.

Принц Гарри посетил Бучу и встретился с местными властями.

В Киеве принц Гарри призвал США взять на себя лидерство в войне России против Украины.

До этого, к четвертой годовщине полномасштабного вторжения, принц Гарри записал видеообращение к украинцам, в котором поделился впечатлениями от своих визитов в Украину в течение прошлого года.

Принц Гарри недавно принял участие в эпизоде американского шоу «The Late Show», где сыграл в комедийном скетче, во время которого шутил над президентом США Дональдом Трампом.

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