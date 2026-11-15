Антициклон принесет в Украину сухую погоду и ночные заморозки 16 ноября

В понедельник, 16 ноября, на большей части территории Украины ожидается сухая погода без осадков, небольшие дожди возможны лишь в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с, однако в Карпатах местами прогнозируются порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2° тепла до 3° мороза, а в восточных и северо-восточных регионах снизится до 6° мороза. В Одесской области и Закарпатье ночью ожидается 2–7° тепла. Днем по стране воздух прогреется до 3–8° тепла, а на крайнем юге — до 11°.

В Киеве понедельник пройдет без осадков при юго-восточном ветре со скоростью 7–12 м/с. Температура в столице ночью составит 0–2° мороза, а днем поднимется до 6–8° тепла. По архивным данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, самым тёплым 16 ноября в Киеве был 2002 год (+18°), а самым холодным — в 1896 году (-13,4° ночью).

Источник: Украинский гидрометеорологический центр.

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