16 listopada antycyklon przyniesie na Ukrainę suchą pogodę i nocne przymrozki

W poniedziałek, 16 listopada, na większości terytorium Ukrainy spodziewana jest sucha pogoda bez opadów; niewielkie deszcze są możliwe jedynie w obwodach zakarpackim i iwano-frankowskim. Wiatr południowo-wschodni, 7–12 m/s, jednak w Karpatach miejscami prognozowane są porywy do 15–20 m/s.

Temperatura powietrza w nocy będzie się wahać od 2°C powyżej zera do 3°C poniżej zera, a we wschodnich i północno-wschodnich regionach spadnie do 6°C poniżej zera. W obwodzie odeskim i w Zakarpaciu w nocy spodziewane są temperatury od 2 do 7° powyżej zera. W ciągu dnia w całym kraju temperatura wzrośnie do 3–8° powyżej zera, a na skrajnym południu — do 11°.

W Kijowie poniedziałek upłynie bez opadów przy południowo-wschodnim wietrze o prędkości 7–12 m/s. Temperatura w stolicy w nocy wyniesie 0–2° mrozu, a w ciągu dnia wzrośnie do 6–8° powyżej zera. Według danych archiwalnych Centralnego Obserwatorium Geofizycznego im. Borisa Srezniewskiego najcieplejszy 16 listopada w Kijowie miał miejsce w 2002 roku (+18°), a najzimniejszy — w 1896 roku (-13,4° w nocy).

Źródło: Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne.

Czytaj nas na