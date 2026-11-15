В Прикарпатье задержали студента за поджоги автомобилей по заказу спецслужб РФ

Правоохранители задержали 20-летнего жителя Ивано-Франковска по подозрению в совершении серии ночных поджогов автомобилей по заказу России.

Молодого человека задержали ночью недалеко от места очередного преступления на улице Набережной. По данным следствия, студент нашел «легкий заработок» в социальных сетях, где куратор из РФ обещал деньги за уничтожение автомобилей. Для отчетности подозреваемый снимал каждый поджог на видео. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с доказательствами, а также одежду и обувь, использованные при совершении преступлений.

Серия поджогов продолжалась в областном центре три ночи подряд. В частности, в ночь на 13 ноября на улице Карпатской огонь повредил Audi и Jeep Compass, на следующую ночь на Южном бульваре загорелся Volkswagen Transporter, а 15 ноября на улице Набережной загорелся Volkswagen Touareg, пламя от которого повредило ещё два соседних автомобиля.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение имущества), что предусматривает до десяти лет лишения свободы. Кроме того, полиция проверяет его причастность к поджогу автомобиля военнослужащего ВСУ по ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ).

Источник: Национальная полиция Украины.

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