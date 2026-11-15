На Прикарпатті затримали студента за підпали автомобілів на замовлення спецслужб РФ

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Правоохоронці затримали 20-річного мешканця Івано-Франківська за підозрою у скоєнні серії нічних підпалів автомобілів на замовлення Росії.

Молодика затримали вночі неподалік від місця чергового злочину на вулиці Набережній. За даними слідства, студент знайшов «легкий заробіток» у соціальних мережах, де куратор з РФ обіцяв гроші за знищення автівок. Для звітності підозрюваний знімав кожен підпал на відео. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами, а також одяг і взуття, використані під час злочинів.

Серія підпалів тривала в обласному центрі три ночі поспіль. Зокрема, у ніч на 13 листопада на вулиці Карпатській вогонь пошкодив Audi та Jeep Compass, наступної ночі на Південному бульварі загорівся Volkswagen Transporter, а 15 листопада на вулиці Набережній спалахнув Volkswagen Touareg, полум'я від якого пошкодило ще дві сусідні автівки.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення майна), що передбачає до десяти років позбавлення волі. Крім того, поліція перевіряє його причетність до підпалу машини військовослужбовця ЗСУ за ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ).

Джерело: Національна поліція України.

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