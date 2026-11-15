Funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 20-letniego mieszkańca Iwano-Frankiwska pod zarzutem popełnienia serii nocnych podpaleń samochodów na zlecenie Rosji.

Młodego mężczyznę zatrzymano w nocy w pobliżu miejsca kolejnego przestępstwa na ulicy Naberezhnej. Według danych śledztwa student znalazł „łatwy zarobek” w sieciach społecznościowych, gdzie kurator z Rosji obiecał mu pieniądze za niszczenie samochodów. W celu rozliczenia się z wykonania zadania podejrzany nagrywał każde podpalenie na wideo. Podczas przeszukań zabezpieczono u niego telefon komórkowy z dowodami, a także odzież i obuwie użyte podczas popełniania przestępstw.

Seria podpaleń trwała w stolicy obwodu przez trzy noce z rzędu. W szczególności w nocy z 12 na 13 listopada na ulicy Karpackiej ogień uszkodził Audi i Jeep Compass, następnej nocy na Bulwarze Południowym zapalił się Volkswagen Transporter, a 15 listopada na ulicy Naberezhnej zapalił się Volkswagen Touareg, którego płomienie uszkodziły jeszcze dwa sąsiednie samochody.

Śledczy poinformowali podejrzanego o postawieniu mu zarzutu na podstawie części 2 art. 194 Kodeksu karnego Ukrainy (umyślne zniszczenie mienia), co grozi karą do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Ponadto policja bada jego udział w podpaleniu samochodu żołnierza Sił Zbrojnych Ukrainy na podstawie art. 114-1 Kodeksu Karnego Ukrainy (utrudnianie legalnej działalności Sił Zbrojnych Ukrainy).

Źródło: Policja Narodowa Ukrainy.

Zatrzymano mężczyznę, który na zlecenie Federacji Rosyjskiej podpalił 7 samochodów w Kijowie.

Wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i Policja Narodowa zatrzymały trzech agentów FSB, którzy na zlecenie rosyjskich służb specjalnych dokonywali aktów sabotażu i podpaleń w Kropywnickim i Czerniowcach.

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