执法部门以涉嫌受俄罗斯指使实施一系列夜间汽车纵火案为由，拘留了一名20岁的伊万诺-弗兰科夫斯克市居民。

这名年轻人是在当晚于纳贝雷日纳街（Naberezhna Street）某起犯罪现场附近被抓获的。据调查显示，这名大学生在社交媒体上找到了“轻松赚钱”的机会，一名来自俄罗斯的联络人承诺，只要他破坏汽车就能获得报酬。 为了向委托人汇报，嫌疑人将每次纵火过程都拍摄了下来。在搜查过程中，警方从其身上查获了存有证据的手机，以及作案时穿戴的衣物和鞋子。

这起连环纵火案在该省会城市连续持续了三个夜晚。具体而言，11月13日夜间，卡尔帕茨卡亚街上的一辆奥迪和一辆吉普指南者被大火损毁；次日夜间，南大道上的一辆大众Transporter起火； 11月15日，纳贝雷日纳街上，一辆大众途锐起火，火势波及了另外两辆邻近的车辆。

调查人员已根据《乌克兰刑法典》第194条第2款（故意毁坏财物）向涉案人员告知了嫌疑，该罪名最高可判处十年有期徒刑。 此外，警方正在根据《乌克兰刑法典》第114-1条（妨碍乌克兰武装部队合法活动）调查其是否涉嫌纵火焚烧一名乌克兰武装部队军人的车辆。

来源：乌克兰国家警察。

一名受俄罗斯联邦指使在基辅纵火焚烧7辆汽车的男子已被拘留。

此前，乌克兰安全局和国家警察局曾拘留了三名俄罗斯联邦安全局（FSB）特工，他们受俄罗斯特工机构指使，在克罗皮夫尼茨基和切尔诺夫策实施了破坏活动和纵火行为。

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