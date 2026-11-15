Brytyjski książę Harry przybył do Lwowa na Ogólnoukraińskie Igrzyska Niepokonanych, aby osobiście kibicować ukraińskim żołnierzom i weteranom podczas zawodów w rugby na wózkach inwalidzkich.

„Jest to szczególnie wzruszające, ponieważ to właśnie książę Harry w 2014 roku założył Invictus Games. A teraz przyjechał na Ukrainę, aby być blisko naszych obrońców, dla których sport stał się ważną częścią powrotu do zdrowia po odniesionych ranach” – zaznaczył przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Samorządowej Maksym Kozycki.

W sumie do zawodów we Lwowie zgłosiło się około 500 uczestników, na podstawie wyników których zostanie utworzona reprezentacja narodowa składająca się z 60 weteranów, która weźmie udział w międzynarodowych Igrzyskach Niepokonanych w Birmingham w 2027 roku.

przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Samorządowej Maksym Kozycki.

Przypomnijmy, że weteran wojenny i bohater 13. sezonu programu „Kawaler” Ołeksandr Budko, znany jako Teren, spotkał się z księciem Harrym, który przebywał z wizytą na Ukrainie w kwietniu 2026 roku.

Książę Harry odwiedził Buczę i spotkał się z lokalnymi władzami.

W Kijowie książę Harry wezwał Stany Zjednoczone do przejęcia przywództwa w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie.

Wcześniej, przed czwartą rocznicą pełnej inwazji, książę Harry nagrał wideo-przemówienie skierowane do Ukraińców, w którym podzielił się wrażeniami z wizyt na Ukrainie w ciągu ostatniego roku.

Książę Harry wziął niedawno udział w odcinku amerykańskiego programu „The Late Show”, gdzie zagrał w skeczu komediowym, w trakcie którego żartował z prezydenta USA Donalda Trumpa.

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